UBA健行擊敗輔大 8強複賽收3連勝

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（中央社記者黃巧雯新北24日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）以80比59擊敗輔仁大學，雖然在公開男一級8強賽收下3連勝，不過，總教練劉孟竹表示，結果是好的，但這3場內容呈現不像是健行的球風。

健行UBA預賽三分外線命中率35.2%，但8強複賽前2戰手感冰冷，場均僅15.6%，今天迎戰輔大手感稍微回溫，24投7中，進球數剛好是前2場的加總。

健行包括廖本謙、陳威宇各得17分、15分在內，共4人得分雙位數，加上籃板以50比34占上風，最終以21分差贏得勝利。

劉孟竹在賽後接受媒體聯訪時表示，雖然這3場結果是好的，但內容呈現不像健行，「無論是攻守轉換、半場陣地戰，都打得不是很流暢」。

劉孟竹透露，在8強賽之前與超級籃球聯賽（SBL）台啤、台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹打練習賽，「打得很有內容，但一到正規賽，球隊呈現的比賽內容，有滿大落差」。

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劉孟竹推測，可能練習賽氛圍與8強賽不同，球員多少還是會有壓力，後續還有4場比賽，將慢慢修正，透過觀看影片找出問題。

UBA公開男一級8強複賽前4天賽程在板橋體育館舉行，第3天賽事結束，健行與政大複賽同為3連勝，仍維持不敗之身，輔大和台灣師範大學同為2勝1敗，台灣藝術大學與虎尾科大皆是1勝2敗，國立體大和黎明學院苦吞3連敗。（編輯：管中維）1140224