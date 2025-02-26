木棒聯賽東體晉4強 捕手余新喆引導有功欣賞林家正

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（中央社記者謝靜雯嘉義26日電）高中木棒聯賽台東體中8強與鶯歌工商交手，東體打線發揮以7比0、5局提前搶勝晉級4強；捕手余新喆引導有功，余新喆直言「先了解自家投手再研究對手」，欣賞林家正國際賽表現。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中今天與鶯歌工商交手，台東體中靠著左投李育朋5局沒被敲出安打、無失分好投壓制，幫助球隊奪下重要勝利。

台東體中團隊敲出7支安打，但對手也出現多達5次失誤，台東體中把握機會搶分，2局下攻下2分，4局下攻下3分，5局靠著黃靖哲敲出個人單場第3支安打，一棒2分幫助球隊達到提前結束比賽門檻。

台東體中總教練陳峰岳表示，今天對手出現過多失誤，球運站在台東體中這邊，如果一些不規則彈跳對方可以處理好，可能也沒辦法把比分拉開。

陳峰岳稱讚先發捕手余新喆引導有功，4局也有敲出安打、帶有2分打點。陳峰岳露吐，比賽前一天都會針對情蒐，擬定配球策略，配球都交給球員討論，「對他們來說是很好的訓練，也是對未來發展很好的過程。」

高三的余新喆畢業有意挑戰中職選秀，他擔任捕手的想法是「先研究好自己的投手再來研究對手」，要先了解自己的投手有哪些優點，壘上有人時會有什麼狀況，再來思考配球。

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余新喆引導投手、配球也獲得教練肯定，場上可以冷靜，場下也可以跟投手玩在一起、沒有距離，自評打擊穩定也是優勢，欣賞世界12強棒球賽台灣隊捕手林家正表現。

台東體中晉級4強將碰上挑戰3連霸的穀保家商，陳峰岳表示，預期穀保會派出左投，鼓勵球員好好發揮、不要怯場，面對高強度的比賽，就看臨場誰可以發揮更好。（編輯：龍柏安）1140226

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