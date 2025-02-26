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李育朋克服傷勢木棒聯賽先發好投 想拚青棒國手

2025/2/26 18:44（2/26 19:01 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強戰，台東體中左投李育朋（前）克服傷勢，26日對上鶯歌工商掛帥先發，投5局沒被敲出安打、無失分，率隊以7比0提前搶勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年2月26日
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強戰，台東體中左投李育朋（前）克服傷勢，26日對上鶯歌工商掛帥先發，投5局沒被敲出安打、無失分，率隊以7比0提前搶勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年2月26日
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（中央社記者謝靜雯嘉義26日電）高中木棒聯賽台東體中左投李育朋8強對鶯歌工商先發，5局沒被敲出安打、無失分，率隊以7比0提前搶勝晉級4強；李育朋克服傷勢瓶頸求突破，想拚青棒國手，也考慮畢業投入選秀。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中與鶯歌工商交手，派出有「東體彭于晏」封號的左投李育朋先發展現壓制力，投5局無失分飆出6次三振，另有3次四壞保送，奪下勝投，最快球速141公里。

台東體中總教練陳峰岳透露，李育朋先前手有點不舒服，後來恢復訓練又拉到腰，一休就休3個月，直到木棒聯賽才復出，之前最快球速可達144公里，今天141公里也已經是傷癒復出後的最快，關鍵比賽一夫當關、表現很好。

陳峰岳表示，李育朋心智隨著年齡慢慢成熟，以前常常壞球走在前面，現在面對壘上有人、對方中心棒次打者的危機，還是可以有效壓制，若投入選秀，有左投、速度、身材優勢，下盤粗壯、很有未來性。

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李育朋表示，先前受傷雖然會心急，但面對瓶頸就要想辦法尋求突破，快點回到場上、幫助球隊，今天沒有特別在意是否被敲安打，教練有提醒，丟給打者打、後面還有守備幫忙，比較不滿意是保送有點多。

李育朋身高近180公分、有左投優勢，他表示現階段先投出成績，目標高中畢業前拚國手資歷，把最好表現展現出來，再決定是否投入中職選秀。（編輯：李亨山）1140226

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