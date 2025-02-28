蔡辰瀧完成與爸爸約定 木棒聯賽MVP榮耀獻家人

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）平鎮高中投手蔡辰瀧完成與爸爸約定打棒球，今天在木棒聯賽冠軍戰對穀保家商後援4.2局好投率隊奪冠獲選MVP，要將榮耀獻給天上爸爸媽媽，盼未來能拚進職棒場、賺錢改善家境。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰平鎮高中與穀保家商交手，平鎮高二投手蔡辰瀧3局1人出局接手後援，投4.2局失掉2分（1分責失分），率隊以6比5奪冠，獲選賽會MVP。

蔡辰瀧表示，比賽雖然有壓力，但穩穩抓出局數，慢慢調適，找到投球的樂趣。蔡辰瀧本屆扮演關鍵後援角色，16強對高苑工商後援5.2局失1分非責失分，率隊延長賽搶勝，冠軍戰也有關鍵好投。

蔡辰瀧表示，在場上把內容投好、讓自己更有自信，就是投球樂趣的來源，點出對高苑比賽很重要，而冠軍戰是最後一步。

蔡辰瀧自評常常會先想得太遠，應該要專注當下、一個一個出局數抓，是需要改善的地方，今天投到7局可以順利守下，感謝隊友守備幫忙。

蔡辰瀧是投打二刀好手，但他透露更喜歡擔任投手，升上高二半年內，最快球速從143公里進步到148公里，感謝教練團幫忙調動作和機制，配合重量訓練收到成效。

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蔡辰瀧透露，媽媽因病在他幼兒園升國小時離世，爸爸也在國小階段因為車禍離世，小時候爸爸有跟約定，希望他能打棒球，但還沒看到他開始打球就離開，今天的好表現要送給幫助過他的人和天上的爸爸媽媽。

平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧是阿公帶大的，家境不是很好，學校在生活各方面都會幫助他，學校附近的麵店知道他的狀況，也有說只要他肚子餓都願意提供他用餐，「他知道很多人幫助他，也是很有禮貌、很守規矩的孩子。」（編輯：林恕暉）1140228