加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

鴻海女子高球賽次日 徐薇淩、程思嘉並列16台將最佳

2025/2/28 21:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北28日電）總獎金150萬美元（約4950萬台幣）的TLPGA鴻海女子職業高球賽今天進行第2回合，台灣好手徐薇淩略微失常繳出74桿，以142桿和程思嘉並列第16名，同為地主球員最佳。

首輪徐薇淩繳出68桿、並列第2，今天從球場第10洞開球出發，儘管一下場就抓博蒂，但接下來卻遭遇亂流，分別在第12、16洞吞柏忌，幸好在第17洞抓博蒂回補。

轉場後徐薇淩依舊找不到手感，在第1、7洞吞柏忌，最終以高於標準2桿的74桿作收，排名也下滑到並列第16名。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天確實表現得不好，出現了一些不該出現的失誤；但比賽還有2天，會想辦法再把狀態找回來，畢竟這次球場很有難度，賽況都會有變化。

台灣另一地主好手程思嘉今天抓3博蒂、吞2柏忌繳出71桿，從首回合的24名上升到並列第16名。

google news透過 Google News追蹤中央社

前2回合結束，主辦單位取高於標準3桿的147桿，共計56名球員晉級最終2回合決賽。來自韓國的洪正旼，前2天結束繳出低於標準10桿的134桿獨居第1，並帶有2桿領先優勢。

洪正旼賽後接受主辦單位訪問時強調，今天木桿、鐵桿狀態都跟昨天差不多，「差別在於攻上果嶺的落球位置都是處於上坡位，所以推桿就會比較好推。」（編輯：龍柏安）1140228

徐薇淩
TLPGA鴻海女子高球賽 徐薇淩首日68桿並列第2台灣男女高壇攀高峰 美巡、日巡百花齊放看今年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：