鴻海女子高球賽次日 徐薇淩、程思嘉並列16台將最佳

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（中央社記者黎建忠台北28日電）總獎金150萬美元（約4950萬台幣）的TLPGA鴻海女子職業高球賽今天進行第2回合，台灣好手徐薇淩略微失常繳出74桿，以142桿和程思嘉並列第16名，同為地主球員最佳。

首輪徐薇淩繳出68桿、並列第2，今天從球場第10洞開球出發，儘管一下場就抓博蒂，但接下來卻遭遇亂流，分別在第12、16洞吞柏忌，幸好在第17洞抓博蒂回補。

轉場後徐薇淩依舊找不到手感，在第1、7洞吞柏忌，最終以高於標準2桿的74桿作收，排名也下滑到並列第16名。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天確實表現得不好，出現了一些不該出現的失誤；但比賽還有2天，會想辦法再把狀態找回來，畢竟這次球場很有難度，賽況都會有變化。

台灣另一地主好手程思嘉今天抓3博蒂、吞2柏忌繳出71桿，從首回合的24名上升到並列第16名。

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前2回合結束，主辦單位取高於標準3桿的147桿，共計56名球員晉級最終2回合決賽。來自韓國的洪正旼，前2天結束繳出低於標準10桿的134桿獨居第1，並帶有2桿領先優勢。

洪正旼賽後接受主辦單位訪問時強調，今天木桿、鐵桿狀態都跟昨天差不多，「差別在於攻上果嶺的落球位置都是處於上坡位，所以推桿就會比較好推。」（編輯：龍柏安）1140228