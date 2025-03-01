全台首座奧運規格現代五項障礙賽設施 高雄啟用

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）全台首座符合奧運規格現代五項障礙賽設施今天在高雄啟用，由高雄市體育總會與高雄市現代五項暨冬季兩項運動委員會攜手國內廠商打造，盼培育更多好手。

高雄市運動發展局長侯尊堯、高雄市現代五項暨冬季兩項運動委員會主任委員楊毅弘、中華民國現代五項協會副理事長林炳宏等多人出席典禮。

高雄市現代五項暨冬季兩項運動委員會表示，現代五項原本是包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步的多項目運動。但經過2021年東京奧運馬術「聖男孩事件」，國際現代五項總會決議在2024年巴黎奧運後，體能障礙賽取代馬術成為現代五項的新比賽項目。

由於體能障礙賽為新比賽項目，國內缺乏相關訓練設備，為讓選手能盡快與國際接軌，規劃打造國際級正式訓練設施，在關心現代五項運動的各單位大力協助下，今年初打造完成全台灣第一座奧運規格現代五項體能障礙賽（obstacle）設施，今天舉行啟用，並在2025年度現代五項國際賽事選拔賽項目-體能障礙賽中使用，選拔現代五項國際競賽人才。

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楊毅弘表示，這座全台首座現代五項obstacle設施是由國人依國際規格規劃設計，交國內廠商打造，可說是真正的MIT，設備可自由拆卸組合，彈性靈活運用。由於是首次打造，製作過程經歷考驗重重，在各界支持下，在年初打造完成，並經過長達1個月測試後正式啟用。

侯尊堯感謝高雄市體育總會、高雄市現代五項暨冬季兩項運動委員會不遺餘力增強高雄市現代五項運動的發展能量。侯尊堯說，榮幸見證由國人製造的全台灣首座奧運規格現代五項obstacle設施啟用，期待未來選手強化技能，挑戰國內外各類賽事。（編輯：謝雅竹）1140301