中國信託邀基層教練球員觀賽 新庄剛志開球有奇招

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽，中國信託商業銀行連2天共邀請逾千名基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒；賽前開球儀式，火腿隊總教練新庄剛志再出奇招。

中國信託商業銀行冠名贊助火腿隊來台交流賽，火腿隊昨天與統一7-ELEVEn獅隊交手，今天與中信兄弟交手。中國信託今天透過新聞稿表示，為扎根基層推廣棒球運動，中國信託銀行攜手中華民國棒球協會連2天賽事共邀請逾千名基層棒球教練及球員進場觀賽。

長期投入棒球運動推展的中華棒協理事長辜仲諒指出，基層教練及職棒球員就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質（自信心），並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

獲邀觀賽的2024年亞洲青棒錦標賽台灣隊總教練、桃園市平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏也表示，「態度擺第一」是帶隊座右銘，無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒球員從小學會拒絕誘惑。

火腿隊此次訪台陣容星光熠熠，包含今天掛帥先發的王牌投手伊藤大海、中繼神獸宮西尚生、明星賽人氣王萬波中正、世界12強棒球賽日本隊成員清宮幸太郎等人，另外台灣球員孫易磊、古林睿煬也隨隊來台。

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火腿隊今天與兄弟隊交手賽前開球儀式，由中信銀行副董事長詹庭禎擔任開球投手，中信兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿隊總教練新庄剛志擔任開球打者，新庄剛志也出奇招，在開球投出瞬間，徒手趨前接住球。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，推展體育公益除聚焦棒球，亦全力支持籃球、高爾夫及電競運動，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢。（編輯：張雅淨）1140302