高志綱出書醞釀3年 以捕手視角分享「工具書」

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱出版新書「綱綱好的堅持」，他透露從邀約到確定出版耗時3年，提到這不是本「自傳」而是「工具書」，希望用捕手視角跟大家分享故事。

高志綱選手時期就是國家隊常客，最令人難忘的就是2001年亞錦賽對上韓國敲關鍵再見高飛犧牲打，2003年亞錦賽再碰上韓國敲再見安，讓「又是高志綱」一詞成為經典。

退役後高志綱轉任教練，包括2023年世界棒球經典賽、去年世界12強棒球賽、今年世界棒球經典賽資格賽他都是教練團成員。

高志綱出版新書「綱綱好的堅持」，預售就已有不錯成績，目前已經2刷、出版量達5000本；今天新書發表會談到，其實從2022年就接到出版社邀約，詢問出書意願，直到2023年正式開始討論，他也提到一開始對出書沒有很大興趣，因為如果綜合過往媒體報導的新聞，就可以對他以前的故事有所了解，但出版社提出了不同的想法。

高志綱表示，出版社希望他用「捕手」的角度出書，「我腦袋瞬間有不一樣的想法」，如果是用捕手的角度去討論，應該可以有很多事情可以跟大家分享，例如讓大家了解到在捕手這個位置上，對於比賽、訓練、思考上會不會有不同的角度和看法。

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被問起怎麼定義這本書，高志綱表示，這本書不是自傳，應該可以當「工具書」，如果對捕手有興趣，想要在這個位置上有好的發展，書中也有些東西可以參考。

今天記者會嘉賓很多，包括現任中職富邦悍將領隊林華韋、獅隊前總教練謝長亨、國立台灣體育運動大學競技運動學系教授莊艷惠都有到場；高志綱表示，感謝在座的師長在他成長過程中指導和協助，「因為有他們的協助才有現在的我，我覺得很幸福。」（編輯：龍柏安）1140304