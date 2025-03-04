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樂見捕手重要性被看見 高志綱：守備能改變很多戰局

2025/3/4 18:16（3/4 19:01 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱（右5）出版新書「綱綱好的堅持」，4日在台北舉行新書發表會，包含中職會長蔡其昌（左4）等人都到場支持。中央社記者謝靜雯攝 114年3月4日
中職統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱（右5）出版新書「綱綱好的堅持」，4日在台北舉行新書發表會，包含中職會長蔡其昌（左4）等人都到場支持。中央社記者謝靜雯攝 114年3月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱出版新書「綱綱好的堅持」，以「捕手」視角分享故事，提到很開心因12強賽、資格賽捕手的重要性被看到，希望激勵捕手更堅持在這個位置上。

高志綱出版新書「綱綱好的堅持」，透露接到提議出書邀約到正式出版，前後耗時3年，被出版社說動願意點頭出書的關鍵，在於要用「捕手視角」帶給大家不同的分享角度。

今天新書發表會上高志綱也提到，大家在看棒球比賽最容易看到的就是投手表現、打擊表現，守備除非是在某些特定狀況出現才會被注意到，很開心在這本書正式出版前，捕手的重要性透過世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）就被大家看見，也可以更有共鳴。

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高志綱感謝這兩次國際賽的每名捕手，並強調每個人都很重要，也提到很多年輕捕手可能會覺得，在捕手守備的部分比較難以被看見，因此轉而在更容易被看見的打擊部分下功夫，但也希望透過這兩次國際賽的捕手表現，激勵捕手堅持在這個位置上，「守備也可以幫助球隊改變很多戰局。」

高志綱也提到，隨著世代交替，明顯感受到環境的進步，在他還是選手的年代，球團沒有完備的情蒐團隊、紀錄分析，分享那時候的日籍投手成本年秀都會在先發前一晚找他吃飯，坐下來討論隔天要對戰的打者，也謝謝有成本年秀的引導，讓他知道職業捕手該做什麼事情，現在各隊已經有很好的情蒐團隊了，也很樂見整個環境的進步。（編輯：龍柏安）1140304

高志綱
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