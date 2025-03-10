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接觸瑜伽提升比賽表現 李洋：撲球次數變少

2025/3/10 16:49（3/10 17:16 更新）
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2025台灣國際瑜伽日記者會10日下午在台北舉行，台灣羽球好手李洋（右）擔任活動大使出席宣傳，特別贈送羽球拍給喜愛打球的瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
2025台灣國際瑜伽日記者會10日下午在台北舉行，台灣羽球好手李洋（右）擔任活動大使出席宣傳，特別贈送羽球拍給喜愛打球的瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）拿下奧運雙金的台灣羽球名將李洋，從2020年接觸瑜伽運動，坦言對自己幫助非常大，他說：「以前很常在比賽中撲球，但之後因為身體延展性增加，撲球的次數就少很多了。」

李洋今天在記者會上，和瑜伽界大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Grand Master Akshar）一同現身，為宣傳6月21日在台灣的國際瑜伽日挑戰世界紀錄而準備。

李洋接受中央社記者訪問時表示，2020年在偶然機會下，一直想要增強訓練內容，當時找了很久就想從瑜伽試試看，練習後才知道自己柔軟度很差，尤其是髖關節部分。

李洋強調，之前因為髖關節的限制，所以救球有時候很難跨得出去，「但練了瑜伽之後，身體的延展性變好了，以前需要撲球的落點，也都可以救得到，所以撲球的次數也變少了，這是最明顯的改變。」

受惠於瑜伽，李洋也想藉由這次挑戰世界紀錄的活動，向台灣更多頂尖運動員推廣瑜伽，「其實瑜伽是很挑戰極限的運動，沒有想像中簡單，另外冥想也可以讓選手在臨場判斷上更加冷靜。」

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喜馬拉雅悉達阿克夏爾透露自己也是羽球愛好者，今天更和李洋相約球敘。

李洋笑說：「我有跟大師說之前有去過印度打羽球聯賽，也去參觀過印度的國家訓練中心，這些關於羽球的英文對話我還可以，不像廣告裡表現得那麼差啦。」（編輯：張雅淨）1140310

#印度
#李洋
#奧運
2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（圖）受邀擔任活動大使，推廣瑜伽。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（圖）受邀擔任活動大使，推廣瑜伽。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
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