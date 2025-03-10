中職開季宣傳球星女孩碰拳會 限量資格券11日開賣

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職開季宣傳活動今年移師高雄舉行，「開季團圓大辦桌」活動開賣秒殺，中職今天宣布「球星女孩碰拳會」資格券11日中午開賣，採實名制每場次限量100名、共4場。

2025年中華職棒新賽季開季宣傳千人齊聚「開季團圓大辦桌」活動，特別邀請高雄內門知名辦桌洪師傅掌廚，希望大家透過開季團圓活動齊心迎接嶄新球季，近百桌的團圓大辦桌活動開賣1分鐘全數秒殺。

中職今天發布新聞稿表示，除了開季團圓大辦桌之外，場外也由中華職棒與球團共同設置商品攤位市集，提供球迷購買各項商品。

團圓大辦桌活動星光熠熠，6隊球星和啦啦隊女孩也將到高雄和球迷見面，推出「球星女孩碰拳會」，碰拳會資格券將於明天中午12時在ibon售票系統限量開賣，資格券將採實名制，每張新台幣1000元（可折抵現場CPBL商店商品1000元），每場次限量100名、共4場。

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今年開季宣傳活動旨在邀請球迷團圓，今天公布各隊球星出席名單，中信兄弟投手黃恩賜、林暉盛，統一7-ELEVEn獅投手郭俊麟、野手胡金龍，樂天桃猿投手黃子鵬、捕手嚴宏鈞，味全龍捕手蔣少宏、野手陳子豪，富邦悍將投手江國豪、江少慶，台鋼雄鷹投手陳柏清、陳宇宏，6隊球星閃耀高雄，準備和大家在開季宣傳活動熱情相見。

球星女孩碰拳會不用大辦桌入場門票，球迷皆可購買資格券參加，每人限購2張，購票的球迷享當日開季宣傳場邊CPBL SHOP快速通關，可提前在上午10時進場至場邊商店購買開季宣傳系列商品，資格券同市值1000元等值商品兌換券，限3月15日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換。（編輯：張雅淨）1140310