清大女排首度晉級UVL決賽 證明打球還能兼顧課業

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（中央社記者陳容琛台北13日電）在平時課業繁重情況下，清華大學女排隊把握有限時間積極訓練，締造校史首度晉級UVL女子組決賽，證明運動員在追求競技表現之餘，還是能兼顧課業。

大專排球聯賽UVL公開一級決賽將在3月15、16日在台北市立大學天母體育館登場，其中女子組部分，除了連續4年占據頒獎台的台北市大、台灣師大及高雄師大外，還多了「新面孔」清華大學，同時是校史首度擠身UVL女子組4強之列，全隊也都興奮慶祝晉級。

從二級挑戰一級賽場，如今更一圓4強美夢，清大女排教練施惠方今天在賽前記者會接受媒體聯訪時表示，1年僅有1到2名體保生名額，在比例上與列強差距不小，不過近年收到學生幾乎來自同一所高中，因此在適應上比較快融入在一起，「學生們很興奮，大家沒有壓力，我也鼓勵她們挑戰自己。」

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值得一提的是，施惠方透露，其實球員平時的課業壓力蠻繁重的，畢竟進入清大就讀，對未來生涯發展可能有不一樣的想像，所以練球時間也不是很多，只能把握有限時間積極訓練，並指出清大這套模式證明運動員在追求競技表現之餘，還是能兼顧課業。

清大女排隊長陳郁睿則提到，進入清大後明顯感受到與以往不一樣的世界，尤其課業也要兼顧，所幸課業不懂的地方，同學都很願意幫忙，目前大三的陳郁睿選擇拚雙教程，她直言不後悔來到清大，並期望這次UVL女子組4強盡力求勝，與其餘強權一較高下。（編輯：謝雅竹）1140313