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台灣戰隊CFO擊敗TL 晉級英雄聯盟初陣對抗賽4強

2025/3/13 20:04（3/13 20:11 更新）
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電競「英雄聯盟」台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）（前排）13日在初陣對抗賽以2比0擊敗美洲LTA賽區代表Team Liquid（TL），搶下分組循環賽第2勝，也確定取得4強門票。（Riot Games提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月13日
電競「英雄聯盟」台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）（前排）13日在初陣對抗賽以2比0擊敗美洲LTA賽區代表Team Liquid（TL），搶下分組循環賽第2勝，也確定取得4強門票。（Riot Games提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月13日
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（中央社記者陳容琛台北13日電）電競「英雄聯盟」台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在初陣對抗賽，以2比0擊敗美洲LTA賽區代表Team Liquid（TL），搶下分組循環賽第2勝、確定晉級4強，明天將與中國戰隊Top Esports對決。

在韓國首爾舉行的初陣對抗賽（First Stand）是英雄聯盟全新國際賽事，總獎金達100萬美元（約新台幣3300萬元），賽制採「無懼選角」模式（全局BP），由世界5大賽區獲得資格的戰隊齊聚競爭冠軍金盃，而第1階段的分組循環賽採3戰2勝制，取前4名戰隊晉級淘汰賽階段。

代表太平洋職業聯賽（LCP）前進初陣對抗賽的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），在分組循環賽首戰順利擊敗歐洲LEC賽區代表Karmine Corp（KC）、如願開出紅盤，即便昨役不敵韓國LCK賽區的強敵Hanwha Life Esports（HLE），不過中信飛牡蠣今天關鍵戰役面對Team Liquid（TL）絲毫不受影響，最後以2比0再度搶勝，確定晉級4強淘汰賽。

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首度征戰國際賽的CFO上路選手Driver（沈宗樺）賽後接受主辦單位採訪時表示，很開心第1次踏上國際賽舞台即躋身4強之列，同時證明自己不會怯場、帶著放開來打心態迎敵，「希望接下來贏下更多比賽，才會有更多賽後慶祝動作。」

值得一提的是，CFO在兩局的上路位置分別由Rest（徐士傑）、Driver輪替，Driver特別解釋，在第1局角色全開的情況下，Rest的版本角色發揮比自己出色，「當強勢角色無法選擇時，就很適合我打一些不是主流版本的角色。」（編輯：陳政偉）1140313

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