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曾俊欣擊敗美國新星 前進邁阿密網賽男單會內賽

2025/3/19 08:15（3/19 08:58 更新）
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台灣「網球一哥」曾俊欣（前中），19日在邁阿密公開賽的男單會外賽次輪，以6比4、1比6、7比6（7比4）擊敗17歲地主新星布蘭契（Darwin Blanch），如願取得會內賽門票。（中央社檔案照片）
台灣「網球一哥」曾俊欣（前中），19日在邁阿密公開賽的男單會外賽次輪，以6比4、1比6、7比6（7比4）擊敗17歲地主新星布蘭契（Darwin Blanch），如願取得會內賽門票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣「網球一哥」曾俊欣今天在邁阿密公開賽的男單會外賽次輪，以6比4、1比6、7比6（7比4）擊敗17歲地主新星布蘭契，取得會內賽門票。

在美國舉行的邁阿密公開賽屬於世界職業網球協會（ATP）千分等級大師賽，世界排名115的「台灣一哥」曾俊欣這次征戰男單賽場，並榮膺會外賽第11種子，隨著昨役在首輪以直落二擊敗西班牙好手卡尼亞斯（Alejandro Canas）後，曾俊欣距離重返邁阿密公開賽的會內賽僅差1勝。

曾俊欣今天在台灣時間凌晨迎戰地主17歲新星布蘭契（Darwin Blanch），在首盤第3局成功率先突破對手，加上接下來皆能保住自己的發球局，以6比4先馳得盤，沒想到曾俊欣在第2盤未能延續氣勢，兩度被對手破發情況下，以1比6讓出，比賽重新回到原點。

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進入決勝第3盤，曾俊欣多次錯失破發機會，導致戰局陷入膠著，並一路拚到搶7局，不過曾俊欣一開始手握5比0的領先優勢，奠定勝基，最後與對手多拍來回後，曾俊欣靠著精彩的截擊取得比賽勝利，同時是睽違6年再度前進邁阿密公開賽的男單會內賽。

連過2關會外賽考驗，曾俊欣將迎接生涯第3度踏上ATP千分等級大師賽，而他在男單首輪將對上世界排名72的義大利好手貝魯奇（Mattia Bellucci），若能如願闖頭關，接著則將與世界排名第10的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）正面交鋒。（編輯：郭諭儒）1140319

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