後勁5局無失分好投 中職熱身賽雄鷹擊退獅隊

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職今天在台南棒球場的官辦熱身賽，台鋼雄鷹後勁繳出先發5局無失分好投，加上打線全場敲出17支安打，其中林家鋐、紀慶然都演出3安猛打賞，最終雄鷹以7比3擊退統一獅。

雄鷹隊在5局上展開攻勢，葉保弟、郭永維、林家鋐接連敲安打、形成滿壘，接著曾子祐、王博玄都敲安打，各帶有1分打點，張肇元擊出高飛犧牲打添1分，曾昱磬再敲1打點安打，取得4比0領先。

雄鷹在6局上靠著紀慶然敲三壘安打後，郭永維補上安打，再攻下1分。獅隊的林培緯在7局下從許育銘手中轟出2分全壘打，剩3分落後。第8局雙方各攻下1分，9局上雄鷹的王博玄敲二壘安打後，吳柏萱敲出安打送回1分。

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終場雄鷹就以7比3擊退獅隊，此戰雄鷹開路先鋒林家鋐4打數敲出3支安打，另外替補上場的紀慶然3打數敲出3支安打、包括2支長打，王博玄、張肇元、曾昱磬、郭永維也都有雙安演出，雄鷹團隊一共敲出17支安打。

雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）此戰用57球投滿5局，僅被敲出2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分。獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）則是用75球投4局，被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，失掉3分。（編輯：張雅淨）1140323