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亞洲盃資格賽最終輪 台灣男足首戰惜敗土庫曼

2025/3/25 22:21（3/25 22:46 更新）
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台灣男足25日在亞洲盃資格賽最終輪首戰面對土庫曼，雖然靠著歸化球員安以恩（Ange Samuel Kouame）（藍衣者）踢進關鍵一球、扳平比分，最後仍以1比2惜敗。（足協提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月25日
台灣男足25日在亞洲盃資格賽最終輪首戰面對土庫曼，雖然靠著歸化球員安以恩（Ange Samuel Kouame）（藍衣者）踢進關鍵一球、扳平比分，最後仍以1比2惜敗。（足協提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月25日
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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣男足今天在亞洲盃資格賽最終輪首戰面對土庫曼，雖然靠著安以恩進球，不過最後仍以1比2惜敗，總教練懷特賽後稱讚球員表現不錯。

2027亞足聯亞洲盃資格賽最終輪，由世界盃暨亞洲盃資格賽第2輪3、4名球隊搭配附加賽晉級球隊組成，總共進行6組的主、客場雙循環，僅有分組龍頭能夠獲得亞洲盃的會內賽門票。

國際足球總會（FIFA）世界排名165的台灣男足，這次與泰國、土庫曼及斯里蘭卡被分在D組，今天則在首戰於高雄國家體育場面對實力不俗的土庫曼，台灣男足總教練懷特（Gary White）賽前喊話，希望把握主場優勢，表現出最好團隊風格，力拚在循環賽開出紅盤。

此役台灣男足在上半場多次錯失攻勢，導致雙方以0比0平手進入下半場，沒想到第48分鐘率先被土庫曼破門，所幸台灣男足並未自亂陣腳，靠著歸化球員安以恩（Ange Samuel Kouame）第63分鐘操刀自由球，直接起左腳破門，幫助台灣男足扳平比分。

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眼看雙方即將握手言和，然而台灣隊球門又在第83分鐘遭土庫曼突破再度陷入落後，試圖反擊的台灣隊在傷停補時階段顯得太急躁，導致最後以1比2惜敗，無緣取得勝利，接下來預計於6月迎戰斯里蘭卡，挑戰循環賽首勝。

台灣隊總教練懷特賽後接受媒體聯訪時表示，團隊在上半場的節奏控制不錯，可惜下半場的主導權被對手拿走，不過球員整體表現很好，只是結果不是大家想要的。台灣隊唯一進球的安以恩則認為，此役是團隊近期表現最好的1場，也都盡量展現自己，「可惜就是差了一些。」（編輯：黃名璽）1140325

#台灣男足
#亞洲盃資格賽
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