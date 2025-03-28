MLB光芒主場仍受創 改造洋基春訓基地延1天打開幕戰

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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國職棒大聯盟今天開幕日28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒兩隊，原因是光芒主場去年風災受創，今年向洋基借春訓基地當主場，需要多一天裝修，趕不上開幕日。

大聯盟繼東京海外賽之後，今天在全美各地進行14場本土開幕戰，宣告棒球季的到來。大聯盟共30支隊伍，今天開幕戰有28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒這兩支隊伍。兩隊準備在28日打開幕戰。

大聯盟開幕日少2隊，竟是去年10月颶風密爾頓（Hurricane Milton）的後續影響。

坦帕灣光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）是一座有35年歷史的室內巨蛋球場，位於佛州聖彼得堡（St. Petersburg）。去年10月在颶風來襲下，球場屋頂被吹翻，修復期超過1年。

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坦帕灣光芒今年球季使用的臨時主場，向紐約洋基隊商借春訓基地「史坦布萊納球場」（Steinbrenner Field）。這座球場約有1萬1000個座位，距離光芒主場約30分鐘車程。

因為洋基隊剛結束春訓，返回紐約，光芒隊需要時間重新布置主場，因此把今年開幕戰延後一天，形成今天開幕日只有28支球隊登場的情形。（編輯：陳慧萍）1140328