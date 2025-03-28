加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

MLB光芒主場仍受創 改造洋基春訓基地延1天打開幕戰

2025/3/28 08:34（3/28 09:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB光芒隊今年向洋基借春訓基地當主場，將在28日與科羅拉多洛磯打開幕戰。（圖取自x.com/raysbaseball）
MLB光芒隊今年向洋基借春訓基地當主場，將在28日與科羅拉多洛磯打開幕戰。（圖取自x.com/raysbaseball）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國職棒大聯盟今天開幕日28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒兩隊，原因是光芒主場去年風災受創，今年向洋基借春訓基地當主場，需要多一天裝修，趕不上開幕日。

大聯盟繼東京海外賽之後，今天在全美各地進行14場本土開幕戰，宣告棒球季的到來。大聯盟共30支隊伍，今天開幕戰有28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒這兩支隊伍。兩隊準備在28日打開幕戰。

大聯盟開幕日少2隊，竟是去年10月颶風密爾頓（Hurricane Milton）的後續影響。

坦帕灣光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）是一座有35年歷史的室內巨蛋球場，位於佛州聖彼得堡（St. Petersburg）。去年10月在颶風來襲下，球場屋頂被吹翻，修復期超過1年。

google news透過 Google News追蹤中央社

坦帕灣光芒今年球季使用的臨時主場，向紐約洋基隊商借春訓基地「史坦布萊納球場」（Steinbrenner Field）。這座球場約有1萬1000個座位，距離光芒主場約30分鐘車程。

因為洋基隊剛結束春訓，返回紐約，光芒隊需要時間重新布置主場，因此把今年開幕戰延後一天，形成今天開幕日只有28支球隊登場的情形。（編輯：陳慧萍）1140328

#MLB
#大聯盟
#佛州
#紐約洋基隊
#光芒
#光芒隊
#坦帕灣光芒
#美國職棒大聯盟
去年10月颱風密爾頓侵襲美國佛州，美國職棒光芒隊「純品康納球場」遭颶風吹破殘破不堪。（美聯社）
去年10月颱風密爾頓侵襲美國佛州，美國職棒光芒隊「純品康納球場」遭颶風吹破殘破不堪。（美聯社）
延伸閱讀
金鶯隊歐尼爾連6年開季首戰全壘打 MLB官網封「開幕戰先生」美職棒大聯盟開幕日 串流平台MLB.TV當機球迷哀嚎大聯盟開季預測 道奇擁大谷翔平等「MVP三巨頭」連霸呼聲高大聯盟宣傳主打日本動漫風 大谷翔平等4大球星化身超級英雄[影]
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美職棒大聯盟開幕日 串流平台MLB.TV當機球迷哀嚎
66
更多編輯台推薦新聞：