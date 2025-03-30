UBA文化女籃奪隊史第20冠 教練感動期待未來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）文化大學今天在113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級冠軍戰，以88比53大勝佛光大學，相隔6年再度稱后，奪隊史第20冠，總教練鄭慧芸賽後直呼感動，並期待新賽季生力軍到來。

文化在106學年度完成UBA公開女一級4連霸霸業、隊史第19冠入袋，在那之後兩度叩關決賽卻都鎩羽而歸，已6年無緣金盃，本季自預賽至今，包括昨天4強擊敗世新大學在內，戰績16勝1敗，劍指隊史第20冠、續寫公開女一級紀錄。

文化冠軍戰面對佛光，鄭慧慈首節就獨攬10分，率隊取得30比13領先，次節團隊火力雖稍微降溫，仍維持18分差距，第3節穩定維持20分以上領先，也讓比賽提前定調。

文化的王玥媞拿下全隊最高25分，鄭慧慈進帳21分，外加25籃板，完成1000分、1000籃板、200助攻、100抄截里程碑，以5屆90場比賽完成這項壯舉，成為UBA公開一級第一人。

鄭慧慈表示，不會特別在意數據，今天也沒有特別要追求生涯第1000分，擔任隊長的她只想扛起責任。她提到，過去在UBA第2至4名都拿過，今天終於成為小巨蛋冠軍的新生。

有「得分機器」封號的王玥媞透露，以往都多少有些傷痛，今年是首次全勤出賽，感謝教練團和防護員鼓勵和支持，才能從第一場撐到現在，並拿下冠軍，儘管真的很辛苦，但更多的是感恩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭慧慈、王玥媞接下來將挑戰女子超級籃球聯賽（WSBL），兩人今天聯手幫助文化奪得久違的冠軍，總教練鄭慧芸接受媒體聯訪時表示，看到她們準備升上大隊前，在這項賽事先證明自己，讓她很感動。

文化下個賽季將尋求連霸，鄭慧芸已迫不及待迎接生力軍，她透露，預計會有6至7名新成員加入，已經準備好要好好進行磨練。（編輯：張雅淨）1140330

113學年度大專籃球聯賽（UBA）30日晚間在台北小巨蛋進行公開女一級冠軍戰，文化大學王玥媞（前）全場拿下23分，率隊奪冠封后。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）30日晚間在台北小巨蛋進行公開女一級冠軍戰，文化大學李恩芯（右）全場貢獻15分，助文大成功登頂封后。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日