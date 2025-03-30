UBA鄭慧慈自比從紅花變綠葉 創紀錄夜率文化稱后

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中鋒鄭慧慈從高中是外界眼中的紅花，到文化大學女籃扮演綠葉角色，她今天不僅率隊奪得大專籃球聯賽（UBA）冠軍，還成為公開一級首位達成千分、千籃板、200助攻、100抄截球員。

鄭慧慈在昨天達成UBA生涯1000顆籃板里程碑，成為女一級第一人後，今天續朝生涯第1000分邁進，賽前僅差19分就能達標，冠軍戰進帳21分，成為公開一級首位1000分、1000籃板、200助攻、100抄截球員，且4項紀錄都在本季達成。

鄭慧慈賽後接受媒體聯訪時表示，儘管先前也曾在意是否有達成數據，但後來發現若能成就團隊，才是最重要的事情。

鄭慧慈透露，以前在高中可能是大家眼中那朵紅花，但大一到現在，一直在扮演綠葉角色、負責抓籃板，得分也不是特別多，只能當配角。

在教練開導下，鄭慧慈也能正面態度看待角色的轉換，她也鼓勵年輕球員，沒有得分不見得是壞事，如果能透過防守壓制對手得分，讓球隊贏球會更好。

鄭慧慈本季扛起隊長重任，也讓她踏入台北小巨蛋的心情有所不同，她坦言，沒有往年的緊張和興奮，可能是因為當隊長後就要承擔責任，因此壓力很大。

不過，鄭慧慈坦言，過去每年在記者會總是期待，下個賽季不再哭著離開球場，而是笑著走出去，以往總是事與願違，也讓她一度質疑是不是沒有冠軍命。

在外界看來，鄭慧慈寫下新紀錄，又為文化奪得隊史第20冠，這些表現為她在UBA生涯劃下完美句點，但她卻有不同想法，她表示，一直在追求更好的自己，不會因此停下腳步。

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即將站上女子超級籃球聯賽（WSBL）舞台，儘管將從隊長變成菜鳥，鄭慧慈強調，當不當領導者沒有太大影響，更重要的是想要幫球隊贏球。

另外，談到文化菜鳥王逸汝榮膺新人后，鄭慧慈表示，王逸汝是位非常認真、認命的球員，期待未來升上大二後，能持續帶領年輕球員成長。（編輯：李錫璋）1140330