玉里葉辰昱兩度克服投球失憶症 改高抬腿控球反更準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽玉里高中葉辰昱今天後援登板守住1分領先，投1局無失分、助隊4比3險勝台東縣聯隊；葉辰昱熬過兩度投球失憶症，近期也學佐佐木朗希高抬腿投球姿勢控球變更準。

玉里高中今天與台東縣聯隊交手攻勢往來，兩隊3局打完2比2平手，玉里4局上抓準台東縣聯隊投手控球有狀況，靠著單局4次四死球保送、1次失誤搶下2分，台東縣聯隊6局下追分，追至只差1分。

玉里7局下換上高二投手葉辰昱後援登板「關門」，1人出局後雖有投出四壞保送，但及時回穩、沒有掉分，替球隊守住勝利。

玉里總教練吳佳榮表示，葉辰昱在球隊中先發、後援兩頭跑，個性比較容易怯場，也是需要克服的問題，球速不快約134公里，除了直球外，還有滑球和指叉球，近期改高抬腿投球動作，也可以擾亂打者。

葉辰昱表示，改高抬腿投球姿勢，主要是學偶像、日本投手佐佐木朗希，改動作約1個月，投起來感覺控球比較準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉辰昱透露在國中、高一都曾遇過投球失憶症，突然找不到球感、怎麼丟都丟不準，只能一直回到基本動作的訓練，現在有時候還是會怕突然又發生投球失憶症。

先發、後援兩頭跑，葉辰昱表示，還是比較習慣先發，但今天後援登板關門順利幫助球隊守住勝利，也會增添信心。（編輯：龍柏安）1140403