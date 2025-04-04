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張志豪開轟攻守佳兄弟勝 有感「開始和結束最難」

2025/4/4 20:22（4/4 20:31 更新）
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中華職棒中信兄弟隊張志豪（圖）4日在台中洲際棒球場出賽攻守俱佳，5局下敲陽春砲為本季首轟，率隊以2比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月4日
中華職棒中信兄弟隊張志豪（圖）4日在台中洲際棒球場出賽攻守俱佳，5局下敲陽春砲為本季首轟，率隊以2比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟張志豪攻守俱佳、本季首轟出爐，單場2安包辦2分打點，5局下敲陽春砲，率隊以2比0勝統一7-ELEVEn獅。他有感而發，「開始和結束總是最難」，盼球迷給時間和更多鼓勵。

兄弟今天在台中洲際棒球場迎戰開季狀況極佳的獅隊，兄弟派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發，總計用94球投8局，被敲出7支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，優質先發率隊搶勝，也是個人本季首勝。

兄弟37歲野手張志豪今天攻守俱佳，外野有美技守備，3局下敲出安打，5局下兩隊僵持不下時，敲出陽春砲，幫助球隊取得領先，6局下兄弟靠著江坤宇二壘打、詹子賢內野安打、高宇杰保送攻占滿壘，張志豪滿壘再選到保送，替球隊多擠回1分保險分。

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張志豪單場2安2打點、為勝利打點，個人生涯第180轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。他在接受賽後MVP訪問時有感而發，「開始和結束總是最難的，我們一開始沒有打得很好，但我們一起努力。」

張志豪對球迷喊話，「你們吶喊時真的很吵，但我很喜歡。」他也提到，今天打得好，不代表明天也可以有好表現，如果之後被三振了、失誤了，「也需要你們的吶喊聲，包括給我和我的學弟們」，兄弟很多球員都有多次大賽的經驗，希望球迷給他們一點時間調整，相信會越來越好。（編輯：管中維）1140404

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