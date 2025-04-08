徐若熙二軍先發4局無失分 飆速155公里

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職味全龍隊投手徐若熙因為大腿傷勢調整進度較慢，沒能趕上開季，今天在二軍先發登板，投4局無失分、最快球速155公里，球隊終場以5比1擊敗台鋼雄鷹，徐若熙無關勝敗。

徐若熙年初參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）後因為大腿傷勢，調整進度落後、沒能趕上開季，月初已經調整進入實戰投打練習（Live BP），只差手感調整到位就沒有問題。

先前龍隊總教練葉君璋受訪時曾提到，若一切順利，徐若熙有望在4月15、16日龍隊台北大巨蛋主場賽事登板，對手是樂天桃猿隊。

龍隊二軍今天與台鋼雄鷹隊二軍交手，徐若熙先發登板，1局下2人出局後被紀慶然敲出安打，紀慶然盜壘失敗、雄鷹隊沒有延續攻勢。

徐若熙2、3局讓雄鷹隊打者6上6下，4局下1人出局後被黃秉揚敲出安打，接著讓紀慶然敲出滾地球出局，再三振顏郁軒抓出局數、穩守不失分。

徐若熙今天用46球投4局，被敲出2支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，無失分、無關勝敗，最快球速155公里。

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龍隊2局上靠著四壞保送、觸身球保送、妨礙打擊攻占滿壘，林辰勳高飛犧牲打送回團隊第1分，7局上再靠著接連2次觸身球保送、犧牲觸擊推進、黃柏豪高飛犧牲打再送回1分。

雄鷹隊7局下追回1分，龍隊9局上再起攻勢，靠著張政禹三壘打、一棒送回3分，順利拿下比賽勝利。（編輯：陳政偉）1140408