射箭世界盃 陳界綸、黃逸柔晉級複合弓混雙金牌戰

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣組合陳界綸與黃逸柔今天世界盃佛羅里達站複合弓混雙4強，歷經加射擊敗義大利組合，闖進金牌戰，也讓陳界綸相當開心，他說，這次是睽違一年多再次出國參賽，感覺有點像是國家隊菜鳥。

2025年射箭世界盃佛羅里達站是今年4場世界盃中的第1站，台灣射箭代表隊繼反曲弓男、女團摘銅後，複合弓混雙也傳出捷報。

陳界綸與黃逸柔這次為複合弓混雙第2種子，首輪輪空，8強射退英國組合，4強遭遇到義大利組合，前4回合結束，雙方戰成156比156平手，歷經加射才分出勝負，台灣組合驚險搶下金牌戰門票，12日將與印度爭奪金牌。

陳界綸與黃逸柔過去曾在2022年射箭世界盃光州站攜手射下金牌，這次將尋求台灣隊今年在世界盃首金，而已挺進個人賽4強的陳界綸，還有機會挑戰個人單屆第2面獎牌。

台灣隊總教練廖健男接受中央社訪問時表示，陳界綸這次個人賽表現不錯，有發揮水準，「有個比較穩的學弟扛著學姐一起拚戰，氣勢上就不太一樣。」

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陳界綸透露，這次是繼2023年亞錦賽後首次出國參賽，感覺還是有點陌生、需要適應，他形容心情感覺像是國家隊菜鳥，很開心能晉級金牌戰。

對於2028年洛杉磯奧運射箭項目納入複合弓混合團體賽，陳界綸坦言，很讓人振奮，接下來也會力拚門票以及國手資格。（編輯：陳正健）1140411