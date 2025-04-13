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吳柏萱敲生涯首安後迎來初先發 感謝教練團給機會

2025/4/13 16:11
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹捕手吳柏萱昨天敲生涯首安，今天獲得首度先發出賽機會，從選秀落選、自培轉正到終於獲得先發機會，感謝教練團給機會，恰逢總教練洪一中執教2000場，他笑說：「今天要贏。」

雄鷹隊21歲捕手吳柏萱2022年選秀落選，以自主培訓球員身分加入雄鷹隊，2024年初轉正職，今年4月3日替補上場，完成中職一軍生涯初登場，昨天與富邦悍將比賽代打上場，7局上從李吳永勤手中敲出二壘打、為中職生涯首安。

吳柏萱今天賽前受訪表示，昨天打出去的剎那積極跑壘，本來想要跑三壘但被跑壘指導教練擋下來。被問起上壘比的是什麼動作，他笑回，「就是不知道要比什麼的動作」，很開心終於敲出首安。

首安出爐，今天馬上獲得首度先發出賽的機會，吳柏萱表示，今天到球場看到白板才知道先發，感謝教練團給機會，讓他上到一軍舞台。

回顧一路走來，吳柏萱表示，當初以自培球員身分進到球隊，無論是練習、體能，都感覺與學長們的落差很大，想要快點追上大家的腳步，賽前教練團沒有特別跟他說什麼，但有勉勵全隊，上場就是最好的、不用緊張，勇敢面對每個play。

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吳柏萱是捕手身分，總教練洪一中也是捕手出身。吳柏萱笑說，一開始會有點壓力，但有趕快調適、平常心面對，無論總教練的身分，打棒球就是要把基本該做的做好，自評心理素質成長很多，雖然過程也有經歷挫折，但知道怎麼面對打棒球的日常。

吳柏萱生涯首場先發出賽剛好是洪一中執教2000場，他笑說：「今天會贏、今天要贏。」被問起為什麼會排吳柏萱先發，洪一中表示，張肇元連續出賽很多場了，要輪替休息一下，至於吳柏萱的成長賽後再評論。（編輯：張雅淨）1140413

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