李玟儀再獲冬奧門票心情更篤定 目標超越上屆成績

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）3年前北京冬季奧運，李玟儀成為台灣首名冬奧女子滑雪選手，有別於上次截止日前4天才獲門票，這次提前10個月達標，有更多時間提升技術。她今天喊話，目標超越上屆成績。

李玟儀4歲就開始接觸滑雪，國中時確立往滑雪運動員發展的目標，父親李永德帶著她四處征戰，成為支撐她持續前進的最大動力。

李玟儀在2022年北京冬奧實現和父親一同前進冬奧舞台的夢想，當時在達標截止日前4天，才確定獲得女子曲道資格，留給她準備時間不多，卻又碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攪局，在距離冬奧開幕前不到4週確診。

李玟儀表示，16歲開始接受正規訓練，19歲踏上奧運殿堂，她接受中央社訪問時說，「中間3年半時間，有1年半被疫情吃掉，開始當選手後，到參加奧運，實際上只有2年訓練時間。」

李玟儀上次冬奧初體驗，第一趟出發沒多久就發生失誤、錯過旗門，但她奮力爬回該旗門的畫面，獲得外媒盛讚「這就是奧運精神」。她回憶起當下似乎還是有些難為情地說「全世界都知道我摔倒了」，話雖如此，但她仍不後悔，即使可以重新選擇，還是會爬回去旗門。

然而，3年前在防疫管控下，冬季奧運氛圍不如以往濃厚，原本設定在2022年比完冬奧就退役的李玟儀也有些許遺憾，決定再戰一次。

2026年冬季奧運將在義大利米蘭（Milan）和柯蒂納戴比索（Cortina d’Ampezzo）舉行，李玟儀近日雖然確定達標，卻不敢掉以輕心，她表示：「根據以往經驗，一波未平，一波又起，還是不要高興太早。」

為爭取冬奧資格，李玟儀從今年初到4月中，共安排29場比賽，如今確定達標女子曲道資格，將有充足時間可以提升自身技術，目標順利完賽、超越上屆成績。

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這段時間頻繁出賽，對體能和心理負擔都是一大考驗，李玟儀坦言：「其實有點累，但還沒到很地獄程度，2022年那次更累，最後1、2個月，平均每1.4天就1場比賽，不是在比賽，就在去比賽的路上。」

明年冬奧將是史上第3次在義大利舉行，雖然並非首次到當地參賽，但日前場外插曲，卻讓李玟儀印象深刻。她透露，今年初征戰在義大利舉辦的冬季世界大學運動會，因在國外比賽報名費和住宿費用常常須以現金支付，身邊總會準備多國貨幣現鈔，沒想到住在選手村卻遭竊，損失新台幣逾10萬元，讓她心有餘悸。（編輯：管中維）1140417