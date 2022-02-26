瑞典冬奧雙金選手馮德波 獻金牌給桂民海

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瑞典競速滑冰選手馮德波（左）在賽後返回瑞典批評中國人權狀況，並將一面金牌獻給被中國逮捕的異議人士瑞典籍書商桂民海。（圖取自twitter.com/angelagui_）

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）在北京冬奧獲得兩面金牌的瑞典競速滑冰選手馮德波（Nils van der Poel）在賽後返回瑞典批評中國人權狀況，昨天將一面金牌獻給被中國逮捕的異議人士瑞典籍書商桂民海。

25歲的馮德波在北京冬奧拿下男子5000公尺與10000公尺競速滑冰的雙料金牌，也是兩項競賽的世界紀錄與奧運紀錄保持人。

昨天馮德波將他在今年北京冬奧中獲得的其中一面金牌，獻給2015年被中共逮捕的瑞典籍書商桂民海，作為對中國違反人權的抗議。

馮德波在冬奧閉幕後5天，3月4日即將登場的北京冬季帕拉林匹克運動會（Paralympics）開幕前，做出此舉。

他告訴國際特赦組織（Amnesty International）：「我不代表所有的奧運選手，但我和我的朋友們在體育界中為了登峰造極，貢獻我們的人生。而中國政府卻把我們的夢想當作洗白中國政權的工具，這對我來說就像個人攻擊，我感到被侵犯了。」

馮德波希望中國的人權問題能更改善，也希望桂民海能被釋放。

馮德波已將金牌交給桂民海的女兒安吉拉（Angela Gui），安吉拉長期投入營救桂民海的工作，她說她曾遭受中國官方的威脅，希望她噤聲。

安吉拉表示，這面金牌不只是獻給她或是桂民海，對她而言更重要的意義是，展現團結的力量，透過這面金牌，跟所有像她父親一樣的政治犯以及因為北京政權侵犯人權而受害的無數人站在一起。

馮德波在記者會上表示，他一直都認為在中國舉辦冬奧不是個好主意，他越是反省就越難說服自己，他投入全部資源就是為了世界頂尖的運動員，但這樣的夢想卻被一個侵犯人權的政權利用。

馮德波沒有為此放棄他的兒時夢想，但想做對的事，因此將金牌獻出。

馮德波在英國劍橋將男子競速滑冰10000公尺的金牌交給安吉拉。

馮德波曾批評，奧運雖是世界團結、各國齊聚的場合，但1930年代納粹德國在入侵波蘭前也辦了奧運，還有俄羅斯入侵烏克蘭前也舉辦了冬季奧運。讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。（編輯：黃自強）1110226