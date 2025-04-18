兄弟14戰僅敲2轟 平野惠一更在意提升上壘率

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊今天賽前14場打完團隊僅出現2轟，為6隊最少，但戰績維持在前半段。兄弟總教練平野惠一表示，更在意提升上壘率，不希望為了追求長打影響選球和上壘率。

兄弟今天賽前戰績9勝5敗，排名第2，與目前戰績首位的味全龍隊沒有勝差，但兄弟目前為止團隊僅敲出2轟，是6隊最少，團隊最多轟為統一7-ELEVEn獅隊的14場敲11轟。

平野惠一賽前受訪被問起全壘打產量少的問題，直言：「我完全不在意這件事情。」他也提到上半季才剛開始，更在意提升上壘率，並提到球員最近有太容易追打壞球的狀況，希望他們做到提升選球。

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平野惠一反問媒體說，是否希望看兄弟打很多全壘打，並接著表示，身為總教練，當然也希望球隊出現很多全壘打、長打，但以兄弟的現狀來看，沒有這麼簡單，所以不希望大家為了追求長打、全壘打，導致上壘率下降。

平野惠一認為，球員應該要做好選球，「做讓對方投手討厭的事情，造成投手失投球多，長打、全壘打就會變多」，明白球迷喜歡看全壘打，但再次強調重要的還是提升上壘率。（編輯：管中維）1140418