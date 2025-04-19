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萬士益冷氣盃台中新北爭冠 拚LLB次青少棒代表權

2025/4/19 20:57
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）萬士益冷氣盃青少棒賽為LLB次青少棒賽國內選拔賽，今天4強賽台中中山國中靠著龔永仁7局完封、率隊4比0擊敗宜蘭內城國中，明天將與新北市二重國中爭冠。

萬士益冷氣盃青少棒賽4強台中市中山國中今天與宜蘭縣內城國中交手，「台中隊長」龔永仁扛先發重責，用95球投完7局，被敲出零星7支安打，投出7次三振，只讓宜蘭內城兩度上到得點圈，穩守不失分、最快球速122公里、是球隊搶勝功臣。

台中中山總教練藍文權稱讚龔永仁鬥志高昂，「表現超過100分，有做好教練交代的事，搶好球數讓對方攻擊急躁。」

龔永仁身為隊長扛起使命和責任感，今天算是國中首度正式賽登板投球，就投出生涯最長局數和最多用球數，好投幫助球隊搶下關鍵勝利，但他對自己標準很高，仍有不滿意的地方，直言曲球丟不進好球帶。

台中中山團隊敲出6支安打，但得分效率高，2局下接連安打，加上盜壘、趁傳戰術串聯攻下2分，4局下把握對手失誤機會，陳昶叡適時二壘安打替球隊再追加2分保險分。

另外一場4強賽事，新北二重國中與台南崇明國中交手，兩隊安打數都為6支、守備穩定度決勝，台南崇明2局下失誤讓二重攻下2分，3局下再出現守備瑕疵，讓新北二重多添2分保險分。

新北二重先發投手張少遠投5局被敲5支安打，唯一失分是5局上被敲出長打掉分，王聖穰中繼接手投1局、左投周子淵登板關門，3人聯手替球隊守住勝利，助隊以4比1搶勝晉級冠軍戰。

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新北二重總教練邱耀宇稱讚王聖穰屬於不會怯場的類型，今天上場熟悉局面，也幫忙吃點局數；王聖穰曾是U12世界盃棒球賽國手，升上國中後維持投打二刀發展，此次盃賽場場安打繳出好表現，守備方面也獲得總教練肯定。

萬士益冷氣盃全國青少棒賽選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校名稱代表台灣參加7月在韓國舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽，爭取前進世界賽門票。（編輯：龍柏安）1140419

#中山國中
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#王聖穰
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