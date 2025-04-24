後勁好投助雄鷹奪勝 洪一中強調紀慶然觸擊基本功

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，台鋼雄鷹後勁演出7局僅失1分好投，最終雄鷹以4比1擊退樂天桃猿。雖然紀慶然敲出超前安打，不過，賽後總教練洪一中強調，觸擊基本功還是要做好。

桃猿在3局下率先攻下1分，不過6局上曾子祐擊出安打後，王柏融敲二壘安打送回追平分；7局上曾昱磬遭到觸身球，藍寅倫擊出投手方向滾地球，投手王志煊發生傳球失誤，接著紀慶然敲出安打送回1分超前，曾子祐再擊出高飛犧牲打得1分。9局上雄鷹再得1分，終場以4比1擊退桃猿。

不過，紀慶然在敲超前安打前有2次觸擊失敗，雄鷹總教練洪一中無奈表示：「選手不只要特打，還要特點，一年打不到幾支全壘打卻連短打都沒辦法，一支好球隊助攻、推進一定要做好，基本功的東西，當然這次很幸運是安打，但如果是雙殺怎麼辦，該做好的東西還是要做好，這個會再叮嚀。」

雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）此戰用102球投7局，被敲出9支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分演出優質先發，奪下本季第2勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

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後勁在3局下一度與一壘審吳家維起口角，對此，後勁說明，因為當下一壘審說已經用了3次牽制，「但第2次時我還沒踩到投手板、是做假牽制，照理來講應該不會算1次」。後勁表示，牽制是他的武器庫其中之一，當下無法再做牽制後，對方可能就會提前起跑，希望之後可以釐清一下。

談到今天自己的表現，後勁說：「雖然被敲比較多支安打，不是那麼滿意，但不會很沮喪，謝謝隊友在我身後幫忙守備抓到很多雙殺。」（編輯：管中維）1140424