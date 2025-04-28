蘇迪曼盃羽球賽 台灣完勝捷克連8屆晉8強

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（中央社記者黎建忠台北28日電）BWF蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣隊今天在預賽第2戰對捷克，在雙方實力有段差距下，輕鬆5點都直落2完勝對手，連8屆晉級8強，將於30日下午對韓國爭奪分組第1。

2年一度的蘇迪曼盃（Sudirman Cup），是世界羽球聯盟（BWF）舉辦的全球最大混合團體賽，全球僅16支菁英球隊可參賽；台灣預賽和韓國、捷克、加拿大同組，預賽取前2名晉級8強淘汰賽。

賽史從1989年開辦以來，台灣隊從未打進過4強，不過從2011年起，已經連續8屆打進都有闖進8強。

台灣隊預賽第2戰對上捷克，依序排出混雙葉宏蔚/胡綾芳、男單林俊易、女單許玟琪、男雙李哲輝/邱相榤、女雙張淨惠/楊景惇。

在雙方實力有段差距下，前3點打完，台灣就提前獲勝。女單許玟琪生涯首度面對麥克斯娜諾娃（Petra Maixnerova），首局雖一度以13比18落後，但對手體力不繼，許玟琪拉出1波8比1攻勢，以21比19逆轉拿下。

第2局對手氣力放盡，許玟琪開賽就取得領先，並於13比7時連拿7分取得13個賽末點，最終再以21比10輕鬆拿下，也替台灣提前鎖定勝利。

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第4點的男雙對戰，台灣隊刻意拆組，由李哲輝和邱相榤搭檔。教練陳宏麟告訴中央社記者說：「捷克的男雙並不好打，也沒有想像中差；邱相榤是最年輕的，就讓他多上來動一動，熟悉場地和手感，明天可以休兵一天，再調整對韓國的比賽。」

預賽分組同樣2戰全勝的韓國，由世界球后安洗瑩領軍，上屆2023年韓國拿下亞軍。（編輯：管中維）1140428