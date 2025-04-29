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競技疊杯世錦賽 台灣橫掃25金15銀12銅

2025/4/29 11:32（4/29 11:51 更新）
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在瑞士登場的2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣派出16名小將參賽，在3天賽事橫掃25金15銀12銅。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月29日
在瑞士登場的2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣派出16名小將參賽，在3天賽事橫掃25金15銀12銅。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）2025年WSSA競技疊杯世錦賽25日在瑞士登場，台灣僅派出16名小將參賽，卻在3天賽事裡橫掃25金15銀12銅，其中15歲女將曾渘媃個人包辦6金，成為本屆金牌最多的選手。

2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽已落幕，此次共有來自23國、411名好手齊聚角逐最高榮耀，台灣在金牌數高居參賽國家中第3名。

就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃，在15到16歲女子組橫掃3金，她以1.681秒（3-3-3）、2.144秒（3-6-3）、6.078秒（Cycle）3項封后，再加上包括洲際大挑戰賽代表亞洲出戰奪冠在內，總計個人收下6金2銀4銅，成為本屆金牌數最多的選手。

台灣拿下最多金牌的男子選手，則是來自桃園市錦興國小的10歲小將呂侑宸，他在個人3項3-3-3、3-6-3、Cycle全數奪金，榮登9到10歲男子組3冠王。

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首次出征世界賽，就讀桃園市莊敬國小的8歲小將林詩淇同樣不容小覷，於7到8歲女子組3項皆摘金，成為年紀最小的3冠后，並與搭檔范榕容攜手摘下雙人Cycle金牌，表現令人驚豔。

19歲以上組方面，台灣的「學霸天團」Taiwan Dragon，成員包括5名國立大學學生，勇奪「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）金牌與「Cycle」（單淘汰）銅牌，證明能唸書也能玩好疊杯。（編輯：張雅淨）1140429

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2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽在瑞士登場，就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃（圖）總計拿下6金，成為金牌數最多的選手。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月29日
2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽在瑞士登場，就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃（圖）總計拿下6金，成為金牌數最多的選手。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月29日
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