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悍將傷兵潮找回投手爾曼羅索普 另鎖定自培球員

2025/4/29 19:09（4/29 19:33 更新）
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中華職棒富邦悍將隊傷兵潮，找回投手爾曼羅索普提交為合約所屬球員，也鎖定自行培訓球員，悍將領隊林華韋（圖）表示，有確定消息會對外公布。（中央社檔案照片）
中華職棒富邦悍將隊傷兵潮，找回投手爾曼羅索普提交為合約所屬球員，也鎖定自行培訓球員，悍將領隊林華韋（圖）表示，有確定消息會對外公布。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊傷兵潮，找回投手爾曼羅索普、向聯盟提交為合約所屬球員，背號015、可於二軍出賽，為增加二軍兵源也鎖定自行培訓球員，待消息確定會對外公布。

自培選手部分，悍將領隊林華韋表示，目前有幾名人選正在洽談，如果有確定消息會對外公布。

悍將開季傷兵狀況多，截至26日，向聯盟提交二軍傷兵共25人（投手18人、捕手3人與內、外野各2人），也由於傷兵過多、人力不足，今天二軍例行賽申請延賽。

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爾曼羅索普兩度參加中職選秀未獲球隊青睞，2023年以自培球員身分加入悍將，同年季中成為合約所屬球員。

爾曼羅索普截至目前中職生涯無一軍出賽紀錄，二軍僅在2023、2024年各出賽1場都是後援，總計投3局失掉1分責失分，防禦率3.00，2024年季後被釋出。（編輯：李明宗）1140429

#中華職業棒球大聯盟
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