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旺寶3x3籃球職業隊獲冠名贊助 提升實力站穩國際

2025/5/1 15:44（5/1 15:56 更新）
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2024年成立的旺寶3x3籃球職業隊在2025年更上層樓，獲企業青睞冠名贊助，旺寶行銷董事長吳同喬（中）1日在記者會中表示，將持續提升球隊實力，站穩國際賽場。（旺寶整合行銷提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月1日
2024年成立的旺寶3x3籃球職業隊在2025年更上層樓，獲企業青睞冠名贊助，旺寶行銷董事長吳同喬（中）1日在記者會中表示，將持續提升球隊實力，站穩國際賽場。（旺寶整合行銷提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月1日
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（中央社記者黎建忠台北1日電）去年成立的旺寶3x3籃球職業隊今年更上層樓，獲得企業青睞冠名贊助。旺寶行銷董事長吳同喬今天表示，感謝各方肯定和支持，今年持續提升球隊實力，要站穩國際舞台。

旺寶整合行銷去年成立台灣第1支以奧運為目標的「旺寶3x3籃球職業隊」，首個賽季結束旺寶3x3球隊以世界排名第34名、亞洲排名第7名、台灣排名第1結束令人驚豔的賽季。

今年球隊陣容持續升級，由台灣籃壇傳奇名將鄭志龍、錢薇娟、周俊三組成顧問團，率本土球員王新瑋、鄭德維及繼續留任的塞爾維亞籍外援喬治（Dorde Simeunovic）。

另外，今年更邀請曾高居世界第1、來自來自蒙特內哥羅的彼得（Petar Ivanovic）加盟，增加進攻火力；並且聘請塞爾維亞的教練內納德（Nenad Djurdjevic）來台任教3個月。

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吳同喬在致詞時表示，「我們從零開始，到今天正式站上國際舞台，這段路程充滿了考驗與挑戰。台灣體育產業面臨與國際接軌的各種阻礙，我們一路上看見、經歷，也克服了許多難關。」

吳同喬特別感謝每一位支持的人，包括今天冠名贊助的台北市政府和永豐銀行。永豐銀行董事長曹為實提到，台灣在亞運拿下3x3金牌，未來也將盡企業力量，幫助球隊更上層樓。（編輯：李亨山）1140501

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