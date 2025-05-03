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投手總監看沙子宸優勢 「隧道效果」讓打者頭痛

2025/5/3 14:32（5/3 14:41 更新）
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美國職棒運動家1A台灣投手沙子宸的出手角度獨特，具有欺敵效果，受到農場投手總監麥費朗稱讚。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月3日
美國職棒運動家1A台灣投手沙子宸的出手角度獨特，具有欺敵效果，受到農場投手總監麥費朗稱讚。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月3日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）運動家小聯盟投手總監麥費朗觀察，台灣投手沙子宸能用「攻擊模式」掌控比賽節奏，不同球種達成「隧道效果」讓打者頭痛。

美國職棒運動家農場投手統籌教練麥費朗（Mike McFerran）接受中央社訪問，分享他對小聯盟1A台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。

21歲的沙子宸旅美第3季，開季至今1個月繳出漂亮成績，投20.2局，三振數高達29次，責失僅2分，防禦率0.87，暫居加州聯盟防禦率王。

總管小聯盟數十名投手的麥費朗在各層級巡迴，近日隨著1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports）客場出賽，現場觀察投手表現之外，也與選手開會討論近期優缺點，提出改善方案。

麥費朗分享，在運動家體系下，一直灌輸給投手的一個觀念，那就是「投手要有能力引導打者出棒，並投出自己最優勢的球路」，而沙子宸是在球隊之中，吸收這個觀念最徹底，也是執行度最佳的投手。

「引導打者出棒」的概念在於不閃躲，主動出擊，逼打者揮棒。麥費朗說沙子宸在場上會進入「攻擊模式」，與打者對決的時候，能掌握主控權，控制比賽節奏。

在投球的技術上，麥費朗說，沙子宸與林維恩的優點非常相似，差別只在沙子宸是右投，林維恩是左投。

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麥費朗說，沙子宸出手角度有很強的欺敵效果，他的直球軌跡以很平的角度飛行，「這是我們非常滿意的特質，因為這樣通常會有很棒的壓制效果，而他也確實投得出來。」

除了快速球能投得又直又平，沙子宸擁有伸卡、變速、滑球等多種武器，麥費朗指出，沙子宸不同的球種達成「隧道效果」，也就是出手的軌跡非常類似，直到接近本壘板才發生變化，令打者難以判斷。（編輯：陳慧萍）1140503

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