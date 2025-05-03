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悍將找來最喜歡洋投布坎南 南珉貞：初登板絕不缺席

2025/5/3 16:58（5/3 17:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊找來新洋投布坎南（David Buchanan，暫譯），他也是啦啦隊Fubon Angels韓籍成員南珉貞（圖）最欣賞的投手。南珉貞3日表示，布坎南中職初登板一定會到場，就算在高雄也去。中央社記者謝靜雯攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊找來新洋投布坎南（David Buchanan，暫譯），他也是啦啦隊Fubon Angels韓籍成員南珉貞（圖）最欣賞的投手。南珉貞3日表示，布坎南中職初登板一定會到場，就算在高雄也去。中央社記者謝靜雯攝 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）富邦悍將找來有韓職資歷新洋投布坎南，也是陣中啦啦隊南珉貞最欣賞的投手，南珉貞至今仍收藏布坎南拍給她的生日祝福影片，直言布坎南中職初登板一定到場，就算在高雄也會去。

悍將宣布找來具有美日韓職資歷35歲投手布坎南（David Buchanan，暫譯），預計5月中抵台，布坎南與悍將啦啦隊Fubon Angels南珉貞在韓職三星獅時期就有交情，南珉貞非常欣賞布坎南，甚至取了「布珉貞」的綽號。

南珉貞表示，球團的人說要帶來一個她很喜歡的球員，沒想到能再次與布坎南同隊，她也笑說：「這樣就更離不開富邦了。」

南珉貞介紹，布坎南是她非常、非常喜歡的投手，韓職時期使用薄荷綠的手套在場上很顯眼，也投出很好的成績，是能投出完封勝等級的投手，無論飲食、訓練各方面都很自律，也非常照顧球迷。

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南珉貞還認識布坎南的小孩和老婆，甚至與他老婆會透過社群Instagram聯繫，在布坎南確定要到台灣後，布坎南老婆有詢問她台灣相關的事情，南珉貞則告訴對方，台灣人都很熱情、人很好，需要特別注意的是天氣比較炎熱。

南珉貞在韓職應援時期，某次生日球團特別請布坎南拍祝福影片給她，她笑說：「我到現在都有好好收藏。」並提到布坎南到台灣的首場出賽她一定會到場，就算是客場在高雄也會去，並許願希望有機會可以一起開球。（編輯：龍柏安）1140503

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