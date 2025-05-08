陽信盃青少棒賽 台中市、新北市晉級冠軍戰

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今天進行4強賽，台中市先發投手廖承恩完投7局僅失1分非責失，以5比1擊敗屏東縣；新北市則是以4比1勝台東縣，台中市與新北市晉級冠軍戰。

受到天候影響，今天上午先進行昨天延賽的敗部賽程，屏東縣以6比2擊敗高雄市、新北市則以11比1提前在第5局扣倒台南市，取得最後兩席4強資格。

下午4強賽首場，台中市推出廖承恩先發登板，前4局僅被屏東縣敲出1支安打，並且靠著守備完成12上12下，完全壓制對手打線；一直到6局下，才因隊友守備失誤，再被敲1支安打失掉唯一1分。此役廖承恩完投7局被敲3支安打，飆出7次三振拿下勝投。

另一場由新北市對決台東縣的賽事，新北市1局上就先馳得點，第2局第9棒林叡宇在上一、二壘有人情況下，敲出中外野方向深遠三壘安打，先送回壘上2名隊友，再藉由台東縣中外野手發生失誤直衝本壘，前2局打完就取得4比0領先。

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而台東縣打線無法突破新北市的投手群，面對4任投手前6局僅敲3安，一直到7局下才靠著黃銘恩、邱亞恩的連續2支三壘安打攻下全場唯一1分。

明天上午9時將先進行季軍戰，由台東縣出戰屏東縣，中午11時則由台中市與新北市爭奪最後冠軍獎盃。（編輯：李淑華）1140508