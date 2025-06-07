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美職沈家羲中繼奪第2勝 柯敬賢連9場敲安

2025/6/7 13:11
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）美國職業棒球西雅圖水手隊體系投手沈家羲今天新人聯盟登板，中繼投3局無失分、奪下個人本季第2勝；洛杉磯道奇隊體系野手柯敬賢維持好手感，單場敲2安、近期連9場出賽敲安。

水手交手科羅拉多洛磯隊，兩隊3局打完水手2比1領先，21歲的沈家羲4局上接手中繼，依序讓打者敲出三壘方向滾地球、二壘方向滾地球出局，三振抓下第3個出局數。

沈家羲5局上續投讓打者3上3下，6局上1人出局後被敲出安打，接著製造雙殺、穩守不失分，總計中繼投3局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無四死球保送，無失分，球隊終場以3比1搶勝，沈家羲拿下個人本季第2勝，賽後防禦率0.95。

至於新人聯盟道奇對戰辛辛那提紅人隊，道奇野手柯敬賢先發打3棒、指定打擊，柯敬賢1局上敲出安打，3局上遭觸身球保送，4局上敲出中外野方向飛球出局，7局上再敲出安打，9局上選到四壞保送上壘。

維持好手感的柯敬賢單場3打數敲出2支安打，有1次四壞保送、1次觸身球保送，跑回3得分，賽後打擊率4成35；道奇終場以6比8吞敗。

此外，亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉先發對道奇3A，1局下2人出局後被敲出安打、再被沃德（Ryan Ward）敲出2分砲。

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林昱珉2局下讓對手3上3下，3局下雖投出保送，但沒失分，4局下2人出局後再有狀況，四壞保送、被敲安打、再投出保送讓對手攻占滿壘，接著觸身球保送、四壞保送再掉2分。

林昱珉5局下續投，2人出局後投出四壞保送退場，總計用92球投4.2局，被敲出3支安打包括1發全壘打，投出6次三振，6次四死球保送偏多，失掉4分責失分，球隊終場以8比7險勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率5.34。（編輯：李明宗）1140607

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