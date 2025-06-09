玉山盃青棒賽曾睿豪後援穩守 台東延長賽搶勝續命

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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣沒有退路，今天與高雄市鏖戰至延長賽，8局下楊益關鍵追平安，曾睿豪9局上後援穩守，台東縣9局下靠著強迫取分戰術跑回致勝分，以7比6搶勝、敗部續命。

114年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣今天與高雄市交手，高雄市隊2局上先拿下2分，台東縣前4局沒有拿下分數，5局下靠著觸身球保送、四壞保送、犧牲觸擊、暴投先跑回1分，再靠著滾地球跑回追平分。

兩隊7局打完2比2僵持不下，延長賽8局上高雄市隊攻下4分，台東縣展現韌性，8局下靠著保送、古哲勳先拿1分，2人出局後林顗勳內野安打送回第2分，楊益代打敲出關鍵安打、一棒送回2分扳平比數。

兩隊9局續戰，台東縣隊1人出局後換上曾睿豪後援登板，連抓2個出局數、1分未失穩守；9局下台東縣隊靠著野手選擇、強迫取分戰術跑回致勝分。

台東縣隊先發投手陳世展投5.1局失掉2分（1分責失分）無關勝敗，李育朋中繼投1.2局失掉4分（1分責失分）、黃宇昇接手投1.1局無失分拿下勝投、曾睿豪後援0.2局沒有掉分、有救援成功。

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台東縣隊總教練陳峰岳表示，今天先發投手陳世展投得不差，但比賽前半段有受到守備影響，鏖戰至延長賽9局1人出局，選擇換上左投曾睿豪的原因，主要是觀察曾睿豪昨天登板狀況不錯，剛好也對上高雄的打者棒次，今天上場也都可以很快搶下好球數。

落入敗部每場比賽都沒有退路，今天鏖戰至延長賽，陳峰岳坦言，把可以換的人選都換上了，也是賭注，還好最後戰術執行成功跑回致勝分。（編輯：李亨山）1140609