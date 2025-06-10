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張育成右手肘疲勞不適 降二軍休養觀察

2025/6/10 19:39（6/10 19:58 更新）
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中職富邦悍將野手張育成（圖）10日下二軍，球團表示，張育成右手肘疲勞不適，先降二軍休養。（中央社檔案照片）
中職富邦悍將野手張育成（圖）10日下二軍，球團表示，張育成右手肘疲勞不適，先降二軍休養。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職富邦悍將野手張育成回一軍2場出賽後，今天又下二軍，悍將球團表示，張育成右手肘疲勞不適，先降二軍休養。

張育成4月13日比賽撲壘左肩受傷，休息復健1個多月後，5月底開始在二軍出賽，6月1日回到一軍陣容，歸隊首戰就開轟，但3日再度出賽後，右手肘不適、之後就沒再出賽。

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先前悍將總教練陳金鋒受訪曾表示，張育成在3日花蓮出賽對味全龍隊，守備轉傳球丟本壘手肘「震到」，傷勢狀況還要觀察。

悍將今天作客嘉義市立棒球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前張育成有進行打擊和守備測試，球團評估過後還是決定先讓他休息，賽前球員異動下二軍；球團表示，張育成手肘疲勞不適，讓他二軍休養、持續觀察狀況。（編輯：龍柏安）1140610

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中職張育成傷勢持續觀察 王正棠腰部緊繃下二軍張育成才回歸一軍 右手肘不適未先發
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