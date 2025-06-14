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LPGA邁爾菁英賽次日 林子涵並列34名本季首晉級

2025/6/14 12:01（6/14 12:20 更新）
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LPGA邁爾菁英賽次日，林子涵並列34名本季首晉級。（中央社檔案照片）
LPGA邁爾菁英賽次日，林子涵並列34名本季首晉級。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北14日電）高球好手林子涵今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）邁爾菁英賽第2回合賽事，抓4博蒂、吞2柏忌、1次雙柏忌，繳出平標準72桿，以2天141桿、並列第34名，今年首場晉級。

進行4回合賽事的邁爾菁英賽在美國密西根州登場，總獎金300萬美元（約新台幣8873萬元），台灣選手徐薇淩、曾雅妮與25歲的林子涵參賽。

經前2天激戰，徐薇淩也以並列第44名擠進晉級窄門，曾雅妮則以2天151桿遭淘汰。

林子涵從第1洞出發，前9洞高低起伏，抓2博蒂、吞2柏忌、1次雙柏忌繳出38桿，轉場後恢復穩定，分別在第14、15洞連抓2博蒂收工。

林子涵是今年LPGA正賽菜鳥球員，這週前打過4場比賽全遭淘汰，這場順利晉級後，可賺進本季首筆比賽獎金。

徐薇淩也順利反彈，繼首日繳出72桿後，第2回合賽事抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，順利以2天低於標準2桿的142桿順利晉級。

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徐薇淩告訴中央社記者，開球和鐵桿都稍微找回感覺，抓博蒂機會就較多，但推桿還是不太行，否則成績應該可以更好。

前2回合賽事結束後，包括韓國好手崔慧用等共4名球員，同以低於標準8桿的136桿並列領先。（編輯：李明宗）1140614

LPGA邁爾菁英賽次日，台灣選手徐薇淩擠進晉級窄門。（中央社檔案照片）
LPGA邁爾菁英賽次日，台灣選手徐薇淩擠進晉級窄門。（中央社檔案照片）
LPGA邁爾菁英賽次日，台灣選手曾雅妮以2天151桿遭淘汰。（中央社檔案照片）
LPGA邁爾菁英賽次日，台灣選手曾雅妮以2天151桿遭淘汰。（中央社檔案照片）
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