派里級雙艦高雄成軍 蔡總統三不訓勉

派里級雙艦8日在高雄成軍，總統蔡英文（圖）宣讀成軍令，並授旗、授印，最後進行部隊校閱，登上銘傳艦視察時，有媒體高喊詢問蔡總統對成軍是否滿意，蔡總統立刻高比「讚」手勢，並揮手讓媒體捕捉這歷史一刻。中央社記者游凱翔攝 107年11月8日

（中央社記者游凱翔高雄8日電）派里級巡防艦今天在高雄正式成軍，蔡總統致詞時表示，台灣面對境外非傳統威脅，對岸透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣的社會，持續的網路攻擊，不斷打擊政府和產業，這些都是國家安全的重大挑戰。

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級軍艦，海軍定名「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在去年5月抵達高雄左營軍港，歷經成軍訓練，上午舉辦成軍典禮，配置在海軍146艦隊，負責淡水到澎湖一帶海域的監偵，蔡總統、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、三軍司令出席。

蔡總統也宣讀成軍令，象徵正式成軍，並授旗、授印，最後進行部隊校閱，登上銘傳艦視察時，有媒體在船下高喊，詢問蔡總統對成軍是否滿意，蔡總統立刻媒體高比「讚」手勢，並不停的揮手讓媒體捕捉這歷史一刻。

蔡總統致詞表示，保護國家主權領土，守護人民的安全自由，是政府和國軍不變的神聖責任，會透過一次又一次的具體行動，展現我們捍衛國家安全的決心。

蔡總統也有「三不」期許國軍，並指出，分別是「不要忘記守護台灣的使命」、「不要放棄追求區域穩定和平」及「不要忘記來自境外的威脅」。

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蔡總統說，2艘軍艦從民國105年執行接裝任務，期間進行艦艇各作戰人員教育訓練、後勤料件的整備，並完成各項戰鬥系統等工程；這2年6個月以來，海軍克服種種挑戰及複雜工程，達成全作戰能力目標，不畏困難，解決問題，不怕挑戰，堅定方向，這就是台灣的新海軍。

蔡總統也提醒，在這個新的時代，面對著跟過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱台灣的主權，更將破壞區域的和平穩定；除了傳統上的軍事威脅，另一方面，來自境外的非傳統威脅，特別是中共對台的「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰），日益顯著。

蔡總統說，對岸透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣的社會，持續的網路攻擊，不斷打擊政府和產業，這些都是國家安全的重大挑戰，當然，也是政府和國軍新的任務。

蔡總統強調，面對新的變局，強化自身實力是國軍守護國家安全唯一的道路，這條路一定要走，而且一定會堅定的走下去。

蔡總統最後表示，今天成軍典禮後，就是下一個階段「戰訓任務」開始，要請國軍每一天都用更高的標準來要求自己，用求實的態度，執行任務、從事訓練，讓社會了解國軍足以守護國家的本事。

根據海軍資料，派里艦長136公尺、艦寬14公尺、吃水6.7公尺、滿載排水量約4100噸；最高巡航速度約28節、續航距離約4500海里；主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈；並配置AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19拖曳式聲納、SQS-58艦首聲納。（編輯：蘇龍麒）1071108

影片來源：中央社

總統蔡英文（圖）8日在高雄左營基地，視導「海軍銘傳、逢甲軍艦成軍典禮」，蔡總統登銘傳軍艦，並和軍艦名牌合影。中央社記者吳家昇攝 107年11月8日