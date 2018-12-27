中國養豬戶：非洲豬瘟疫情嚴重 病豬恐已入市場

非洲豬瘟在中國大陸已造成23個省市自治區淪陷、疫情數破百。圖為北京郊區傳統市集的豬肉攤。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳家倫上海27日電）中國8月確認首例非洲豬瘟，但有中國養豬戶指出，業內7月就得知有非洲豬瘟，很多人當時就把豬都賣掉了；在這個防疫空檔，問題豬恐早已流入市面，後來疫情擴散應與此有關。

中國8月3日確認首例非洲豬瘟，儘管官方宣稱疫情「總體可控」，但中國31省市至今只剩8個未淪陷。一名在中國五線城市的養豬戶向中央社表示，這次的疫情其實非常嚴重，還可能有病豬「搶上市」的情況。

因中國政府嚴控疫情相關訊息，這名養豬戶要求匿名。他說，自己養豬8年，每年產量約16萬頭，是大集團的供應商之一，大約7月中旬就已經知道中國有非洲豬瘟疫情；因為憂心之後豬賣不出去，當時一口氣就出了6萬頭。

他表示，在提早交豬的情況下，賠了人民幣20萬元（新台幣約90萬元），但他認為當機立斷是有必要的，否則被通報發生非洲豬瘟疫情，由政府進行撲殺處理的話，每頭豬只能得到100元的補償。

這名養豬戶說，7月提早交豬時，檢疫人員雖上門一隻隻檢查，也確認沒問題，但當時官方還未對外承認中國發生非洲豬瘟疫情；在資訊未確實傳散的情況下，檢疫人員是否上緊發條，自己其實也沒把握。

他說，在這段防疫空檔，恐讓問題豬流入市面，以生豬或豬肉製品、餿水等形式擴散到其他省市。後來得知官方陸續確診非洲豬瘟案例，等到第67例傳出時，他研判疫情已失控，便將剩下的4萬頭豬提早脫手。

這名養豬戶表示，政府應對這場豬瘟勢必得進行長期抗爭，現在他觀察到的氣氛是，養豬戶雖會關心豬瘟疫情，但對自己豬隻的狀況都絕口不提，因為一旦消息走漏遭通報，就會被政府封查，面臨鉅額損失。

提到現在情勢，這名養豬戶形容，自己所在的五線城市路口常可看到檢疫站與檢疫人員走動，有載豬進出的都要盤查，官方擺出這樣的陣仗就知道疫情「不是普通的嚴重」。（編輯：楊昇儒）1071227