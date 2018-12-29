搶匪持玩具槍搶陽信銀行 做案用機車棄蘆洲

新北市板橋區篤行路陽信銀行28日遭一名男子持槍行搶，得手新台幣334萬多元後騎機車逃逸，警方深夜在蘆洲微風運河第五停車場內尋獲做案用機車，並在車中查獲做案槍枝是玩具槍。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 107年12月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市板橋區篤行路陽信銀行昨天遭一名男子持槍行搶，得手新台幣334萬多元後騎機車逃逸，做案用機車昨天深夜在蘆洲區尋獲，車中查獲做案槍枝是玩具槍，警方現正擴大搜索。

搶匪穿白色長袖衣服、黑長褲與戴銀色安全帽，昨天下午1時55分騎機車前往篤行路三段陽信銀行，持槍闖入銀行內喝令行員及警衛不要動並大喊搶劫。

搶匪隨後跳進櫃台內搜刮桌上現金，接著又要求行員帶他到櫃台後方疑有金庫的小房間搜刮現金，全程約2分鐘，得手334萬多元後跑出銀行，騎車往浮洲橋方向逃逸。警方獲報到場偵辦並調閱案發地點銀行周邊監視器畫面，逐漸掌握搶匪逃亡方向。

警方查出，歹徒犯案前先偷機車，經漏夜追查於昨晚11時30分在蘆洲微風運河第五停車場內發現做案機車，並在機車內搜出做案用槍枝。

警方初步證實，歹徒是持玩具槍行搶，目前已封鎖現場採證，也將槍枝送驗採證，不排除搶匪藏匿三重區、蘆洲或五股區等附近地區，或更換交通工具逃亡，現正擴大追查。（編輯：李明宗）1071229

位於新北市板橋區篤行路三段的陽信銀行28日下午近2時遭搶。（中央社檔案照片）