高雄過期奶精改標再賣 2513公斤流入飲料餐飲店

高雄易洲股份有限公司涉將過期奶精改標再賣。圖為過期奶精分裝製成的「AAA奶精」。（圖取自食藥署網頁www.fda.gov.tw）

（中央社記者張茗喧台北10日電）高雄易洲股份有限公司涉將過期奶精改標再賣，食藥署日前接獲檢舉前往稽查，發現奶精原料早已過期一年半，仍被分裝、混充其他奶精原料後販售，問題奶精共2513公斤已流入餐飲、飲料店及KTV。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，食藥署日前接獲民眾檢舉易洲股份有限公司涉嫌將過期奶精改標再賣，107年12月26日、27日會同高雄地檢署、法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府衛生局等單位，至該公司進行聯合稽查。

食藥署科長呂昀儒受訪時表示，現場稽查時比對業者每項產品製程及原料資料，發現業者涉嫌以民國106年7月27日就過期的「榮達奶精」（NON DAIRY CREAMER SPD20），分裝製造成「AAA奶精」，且擅自延長有效日期。

呂昀儒說，另外也查獲業者在同一批榮達奶精即將過期前，混入其他奶精原料，製成「玫瑰奶精」及「荷蘭奶精」等產品，同樣延長有效期限，直到榮達奶精原料有效期限過後，仍繼續販售。

高雄易洲股份有限公司涉將過期奶精改標再賣。圖為稽查人員現場檢視產品。（圖取自食藥署網頁www.fda.gov.tw）

呂昀儒指出，經比對進銷貨資料，問題產品「AAA奶精」共銷售763公斤、「荷蘭奶精」銷售912公斤、「玫瑰奶精」銷售838公斤，總共2513公斤，檢調現場已查扣庫存產品，進一步調查發現，黑心奶精疑流入餐飲店、早餐店、飲料店、KTV等業者。

呂昀儒強調，業者使用逾期及即期原料製造產品，並擅自延長產品有效日期，涉違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項規定，除了將沒入銷毀，也將依同法開罰新台幣6萬至2億元。

呂昀儒說，高雄衛生局已針對檢調單位所提供的涉案產品及銷售下游業者啟動下架回收作業，全案由高雄地檢署後續偵辦，食藥署並將持續督導衛生局後續處辦情形。（編輯：卞金峰）1080110