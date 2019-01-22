自助洗車場死亡案不單純 檢方：女童未下車

高雄檢警偵辦加油站自助洗車場意外死亡案，調閱案發現場監視器畫面發現，女童當時並未下車，且初步相驗女童遺體頭、臉及嘴部都無明顯外傷，與父親鄺姓男子供述不符，懷疑案情不單純，將再複驗女童遺體進一步調查死因，釐情相關疑點。（橋頭地檢署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄檢警偵辦加油站自助洗車場意外死亡案發現案情不單純，檢警指出，3歲鄺姓女童案發當時並未下車，且女童頭、臉及嘴部也無明顯外傷與鄺父供述不符，將進一步追查釐清案情。

鄺姓男子20日下午開車載著3歲女兒到高市左營區自由三路一家加油站附設自助洗車場洗車時，傳出鄺姓女童疑似下車玩空氣噴槍並把空氣噴槍放進嘴巴致死，鄺母事後在臉書發文，請求網友提供現場監視器畫面，幫忙釐清女兒死因。

橋頭地檢署承辦檢察官調閱案發現場監視器畫面發現，女童當時並未下車，且初步相驗女童遺體頭、臉及嘴部都無明顯外傷與鄺男供述不符，懷疑案情不單純，將再複驗女童遺體進一步調查死因，釐情相關疑點。

鄺姓女童20日下午由父親陪同至高雄榮總急救，經急救仍宣告不治，橋頭地檢署指出，女童當時到醫院時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部腫脹，經醫院檢查發現有氣胸、氣腫、皮下氣腫，急救後仍不治。

案發後，高雄左營警分局查扣疑似造成女童死亡的加油站噴氣槍並調閱加油站監視器畫面提供檢察官調查，檢警昨天也相驗女童遺體，警方並將鄺男帶回偵訊。鄺男昨晚被警方依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官漏夜偵訊，諭知新台幣6萬元交保。

檢察官檢視案發現場加油站的自助洗車區監視器畫面發現，女童當時並未下車；女童送醫後頭臉部，尤其是嘴部外觀並無明顯外傷，不像遭空氣噴槍塞進嘴致死。

另外，鄺姓女童父母分居，鄺母懷疑女兒死因不單純，昨天在臉書悲痛PO文請求網友提供案發現場錄影畫面，協助釐清女兒死因。（編輯：陳俊碩）1080122