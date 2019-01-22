女童疑玩洗車空氣噴槍致死 父說詞與監視畫面有出入

3歲女童20日隨父親到高雄一家加油站自助洗車場洗車，疑下車在現場把玩洗車用空氣噴槍不慎致死。圖為自助洗車示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者程啟峰高雄22日電）3歲鄺姓女童20日隨父親到高雄一家加油站自助洗車場洗車，疑下車在現場把玩洗車用空氣噴槍不慎致死，鄺父昨晚被依過失致死罪嫌送辦，經檢察官漏夜偵訊諭知新台幣6萬元交保。

左營警分局指出，鄺姓女童20日下午搭乘父親自小客車到左營區自由三路一家加油站附設自助洗車場，鄺父洗車時，女童下車疑把玩現場空氣噴槍不慎受傷，當場臉色蒼白昏倒，鄺父見狀連忙將女兒載到高雄榮總急救，經搶救不治。

橋頭地檢署昨天會同警方至高雄榮總相驗鄺姓女童，並查扣加油站案發當時的錄影監視器，警方隨後將鄺父帶回偵訊。

鄺男向警方陳述，他當時開車載女兒前往加油站附設的自助洗車場洗車時，女兒下車自行將洗車用空氣噴槍放進嘴裡把玩，隨後當場臉色蒼白昏倒，他連忙開車將女兒載往高雄榮總急救，沒想到女兒就這樣走了。

由於女童死因離奇，加上檢察官檢視案發現場監視器畫面發現，鄺男說詞與監視器拍下的案發畫面有出入，鄺男昨晚被依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；檢察官漏夜偵訊後認為，鄺男當時疏於注意女兒下車玩耍的動靜釀成意外憾事，諭知鄺男6萬元交保，另將擇期複驗女童釐清死因。

案發後，鄺母在臉書貼文指出，女兒20日在左營區自由三路一家加油站意外死亡，目前初判是女兒玩洗車用空氣噴槍意外致死，「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」，希望熱心民眾提供當時的行車紀錄器畫面或現場監視器畫面，幫忙釐清女兒死因。

警方表示，由於鄺男自小客車沒有裝行車紀錄器，案發現場加油站的錄影監視器也已遭檢方查扣，鄺母昨天來警局調閱案發現場監視器未果，可能她急於想看案發當時經過，因此才在臉書貼文求援。（編輯：張芷瑄）1080122