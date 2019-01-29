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2018清廉印象指數 台灣排全球31退步2名

最新更新：2019/01/29 16:36
台灣透明組織29日公布2018年全球清廉印象指數，台灣名列第31名，東亞地區排名第4。（圖取自Unsplash圖庫）
台灣透明組織29日公布2018年全球清廉印象指數，台灣名列第31名，東亞地區排名第4。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者蕭博文台北29日電）台灣透明組織今天公布2018年全球清廉印象指數，台灣以63分名列第31名，較2017年退步2名。台灣透明組織認為，廉政排名分數處穩定停滯期，需從多個面向持續改進。

台灣透明組織今天公布由國際透明組織評比的2018年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index, CPI），以滿分100代表高度清廉的國家，在全球180個納入評比的國家和地區中，丹麥以88分取代紐西蘭的87分，成為全球最清廉國家。

芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士同以85分名列第3，索馬利亞（10分，第180名）、南蘇丹（13分，第178名）和敘利亞（13分，第178名），則是全球最貪腐國家。

台灣透明組織指出，台灣得分63分，排名全球第31名，分數跟2017年相同、名次則是退步2名，名次退步主因是塞席爾共和國（Republic of Seychelles）與葡萄牙分數提升，排名超過台灣所導致。

以東亞地區相比，台灣落後新加坡、香港、日本居第4名。

台灣透明組織29日公布2018年全球清廉印象指數，台灣得分63分，排名全球第31名。（圖取自台灣透明組織網站 www.tict.org.tw）
台灣透明組織29日公布2018年全球清廉印象指數，台灣得分63分，排名全球第31名。（圖取自台灣透明組織網站 www.tict.org.tw）

台灣透明組織進一步指出，檢視台灣近年廉政情況，在2011年後，台灣評比結果皆在61至63分間，目前進入穩定停滯期，若對照東亞各國這兩年指數變化，南韓在2018年的分數較2017年增加3分，值得關注。

台灣透明組織表示，政府近年推動新南向政策，但新南向18國清廉情況除紐西蘭（87分、第2名）、新加坡（85分，第3名）、澳大利亞（77分，第13名）、不丹（68分，第25名）和汶萊（63分，第31名）外，普遍不佳。

台灣透明組織認為，政府持續推動新南向的同時，如何確保企業在各國進行商業活動時能免受貪腐威脅，仍有努力和加強之處。

進一步檢視台灣邦交國，除聖文森（58分，第41名）和聖露西亞（55分，第50名），其餘被納入評比的邦交國清廉情況令人擔憂。台灣透明組織認為，此一結果對照過往台灣對外援助相關弊案，強化對外援助透明機制與制度化作為，是防患未然的重要工作。

台灣透明組織指出，2018年清廉印象指數的結果，顯示台灣廉政情況無論排名分數大致處穩定停滯期，未來如何突破，仍需從多個面向持續改進。

首先在企業誠信部分，未來如何提供企業誘因，如推動ISO 37001企業反賄賂認證，使企業願意檢視與配合提升與強化企業誠信，有必要加速進行。

其次是持續推動機關廉潔評估，確保廉潔成果。台灣透明組織表示，廉政署過去持續進行機關廉潔的試評估，相關作業規範和流程應有相對應的成果。未來如何推動到各機關，使各機關能更加重視相關評估指標具體內涵，確保廉潔成果，廉政署宜加緊腳步持續推動。

台灣透明組織認為，其他如建立法人透明化規範，加速弊端揭發人之立法進度等，皆是突破台灣目前廉政情況穩定停滯期的重要課題。（編輯：方沛清）1080129

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