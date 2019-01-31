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政院資安長 副秘書長宋餘俠兼任

最新更新：2019/01/31 10:34
行政院發言人Kolas Yotaka 31日表示，行政院資安長由行政院常務副秘書長宋餘俠（圖）兼任。（中央社檔案照片）
行政院發言人Kolas Yotaka 31日表示，行政院資安長由行政院常務副秘書長宋餘俠（圖）兼任。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天表示，行政院資安長由行政院常務副秘書長宋餘俠兼任，負責推動及監督政院的資通安全相關事務。

Kolas表示，資通安全管理法今年1月正式實施，規定各政府機關應設置資通安全長，前行政院長賴清德任內核定行政院的資安長由宋餘俠兼任，主要工作內容為督導機關落實推動資安業務、機關資安事件管理及處置、遵循行政院資安政策推動年度工作等。

另外，政院原擬在1月底公布公務機關採購及使用中國品牌3C產品的處理原則，Kolas說，因這項處理原則涉及「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」等三大問題，還需要更多討論，將延至年後公布。

Kolas說，例如依照行政程序法規定，國營事業不納入行政規則的適用範圍，但若依資安法規定，八大關鍵基礎設施的水、通信等相關單位，就可能在適用範圍。待相關問題確認後，會上報行政院長蘇貞昌，再對外公布。（編輯：趙蔚蘭）1080131

宋餘俠小檔案
  • 民國45年3月5日生
  • 現職：行政院常務副秘書長
  • 學歷：
    國立政治大學企業管理博士
    美國密西根大學公共政策碩士
    國立中興大學應用數學學士
  • 經歷：
    行政院研究發展考核委員會專員、科長、處長、主任秘書、副主委、主委
    國家發展委員會副主委
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