郭台銘正版臉書專頁開張 打擊山寨帳號

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海董事長郭台銘個人臉書專頁中午正式亮相。他說，網路上流傳眾多以郭台銘名義開啟的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事，今天開始由永齡基金會協助開啟他個人的臉書專頁。

郭台銘個人臉書專頁今天中午開張，臉書內頁先以他個人親筆書寫的一段話作為開場。郭台銘說：「我們相信，如果愈多人開創可能，盡其所能，生命無所受限，世界將會更美好。」

郭台銘臉書貼文指出，長久以來許多朋友反應，網路上流傳眾多以郭台銘名義開啟的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事和言論。

他表示，社群年代真假難辨，成了大家的共同焦慮。他在個人事業與志業的平衡點上，選擇以志業及人生信仰、做為臉書的基礎，會把他個人認為應該廣為人知、推己及人的內容，分享給志同道合的朋友們。

郭台銘說，自己不一定是最成功的人，但相信他是在事業及志業上都盡最大的努力，奮鬥不懈的人。

鴻海集團尾牙愛心嘉年華會將在2月2日舉辦，郭台銘也在臉書上透露，他最重視唱國歌，他想到在夏普（Sharp）開記者會宣布合作時，兩面國旗高高掛起，同仁跑來他身旁支支吾吾，擔心掛國旗是不是會有後遺症，勸他要不要保守一點。

郭台銘說，他以唱國歌，掛國旗為榮，今年鴻海集團總務用同仁票選的款式製作幾款國旗帽，給園遊會參與的員工。

除了有鴻海字樣，鴻海也製作一些沒有字樣的款式，送給來南港展覽館參觀鴻海嘉年華會一般民眾朋友。（編輯：鄭雪文）1080131