聯準會：經濟風險升高 今年成長料將減緩 利息暫不調整

美國聯邦準備理事會20日公布的會議紀錄顯示，聯準會認為美國今年經濟成長將比去年減退。圖為聯準會主席鮑爾。（圖取自twitter.com/federalreserve）

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天公布的會議紀錄顯示，聯準會認為美國今年經濟成長將比去年減退，而且展望更不確定，因為全球各種風險增加，包括貿易關係緊張。

根據1月29至30日上次政策會議的紀錄，聯準會決策官員表示，他們不確定下一步要怎麼走。

他們雖預期經濟將維持穩健，但去年減稅措施的激勵效果消退後，將造成經濟成長走緩，「2019年國內生產毛額（GDP）將比2018年所見成長速度略為減退」。

聯準會官員沒有透露他們對升息保持耐心的政策會持續多久，而且雖然承諾「不會太久」就將提出對規模4兆美元資產負債的計畫，但未說明計畫方向。

他們認為，目前不調整利率，而先評估全球經濟走緩和聯準會先前升息決定的影響，看來並無風險。

紀錄中說：「許多與會者表示，今年稍後該如何調整聯邦資金利率的目標範圍才適當，目前還不清楚。」

不過，儘管有「幾位」與會官員認為，唯有通貨膨脹率意外竄起時才有必要升息，也有「另外幾位與會者指出，如果經濟進展一如他們的預期，他們會認為今年稍後適合提高聯邦資金利率的目標範圍」。

聯準會上個月暫停3年來升息的行動，表示會對調整短期利率的目標範圍耐心以待。目前這項基準利率水準在2.25%至2.5%。（譯者：林治平）1080221